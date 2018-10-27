Bir yerden bir yere kalitesiz bir lunapark kamikazesiyle gitmeyi kim ister bilmiyoruz, ama mümkün olduğunu biliyoruz.

İnsanın içini dışına çıkaran lunapark oyuncaklarını hepimiz biliyoruz. Beş dakika bindikten sonra başımız döner ve sersemleriz. Dönmenin insandaki etkisi o kadar fazla ki uzmanlar, bebekleri zararlı olduğu içinsallamayın diyor. Ford Ka isimli bu garip araç kendinizi lunaparkta hissetmenizi sağlayacak.

Teknik olarak araç bir yerden bir yere gidiyor, hatta çok bir sorun da çıkartmıyor. Sorun, frene bastığınız anda başlıyor. Merkazkaç kuvveti ve momentum sayesinde bir topaç gibi dönmeye başlayan aleti park etmek ne kadar zamanınızı alır, park ettikten sonra kendinize gelmeniz ne kadar sürer onu bilemiyoruz. Belki de tasarımda General Grievous'a danışsalar daha iyi olabilirmiş.

İki tane kocaman tekerleğin arasına koyulmuş ve ağırlığı dengelemesi, dönmeyi sağlaması gibi amaçlarla küçük iç tekerlerle desteklenmiş bu şey, bir zamanlar Avrupa yapımı bir Ford Ka hatchback imiş. Aracı ikiye kesip ön kısmını bu iş için kullanmışlar.

Muhtemelen üretilmiş (ya da modifiyeyle yapılmış) en kötü araba olan bu varlığın bir de videosu var ki, gerçek olduğuna inanabilelim. Aracı yapan Master Milo ekibi bu videoyu hazırlamış.