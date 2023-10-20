Gizlilik odaklı tarayıcı Brave'in kullanıcıların rızası olmadan kendi VPN uygulamasını indirdiği ortaya çıktı. Şirketten gelen açıklamada yalnızca Windows'ta görülen durumun gelecekteki bir güncellemeyle çözüleceği ifade edildi.

İnternet sitelerinin sizi takip etmesini engellemesi ve reklamsız bir deneyim sunmasıyla oldukça popüler olan gizlilik odaklı tarayıcı Brave, kullanıcıların şikâyet ettiği bir gelişmeyle gündeme geldi. Tarayıcının, kullanıcılardan izin almadan VPN yüklediği ortaya çıktı.

Brave’i indiren Windows kullanıcıları, isteseler de istemeseler de şirketin kendi VPN hizmeti Brave Firewall + VPN’i de indiriyor. Ayrıca bunun 2022 yılından beri yaşandığı da gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Yalnızca Windows'ta görülen sorunun ilerleyen zamanlarda gelecek bir güncellemeyle çözüleceği açıklandı

Bu durumun yalnızca Windows kullanıcılarını etkilediğini belirtelim. Diğer işletim sistemlerinde böyle bir durum yok. Kullanıcının rızası olmadan indirilen ve ücretli abonelikle kullanılabilen VPN hizmeti, abone olunmadığı sürece faaliyet göstermeden cihazda bekliyor. Brave’in gizliliğe ve şeffaflığa önem veren bir tarayıcı olduğunu biliyoruz. Ancak izin alınmadan VPN yüklenmesi, pek de şeffaflık içeren bir hareket değil.

Brave’den bir yönetici, konuya ilişkin Github’dan açıklama yaptı. Gönderide, tarayıcının bu davranışının ileride gelecek bir güncellemeyle değişeceği söyleniyor. Ayrıca bu değişiklikten sonra hizmetin yalnızca kullanıcı satın aldıktan sonra indirileceği de ekleniyor.

Açıklamada hâlihazırda Brave indirenlere yüklenen VPN’lerin kaldırılıp kaldırılmayacağı ile ilgili bir bilgi verilmedi. VPN cihazında bulunan kullanıcılar, isterlerse manuel olarak hizmeti kaldırabiliyor. Tabii güncelleme yapıldığında tekrar yüklenip yüklenmeyecekleri de bilinmiyor. VPN’in size de eklenip eklenmediğini Windows’taki “Hizmetler” uygulaması üzerinden öğrenebilirsiniz.