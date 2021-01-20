Google, Chrome 88 güncellemesini yayınladı. Yeni Chrome 88 ile birlikte güvenliği ihlal edilmiş ya da zayıf şifreleri belirlemek ve değiştirmek kolaylaşmış durumda.

İnternet ve teknoloji devi olan Google, dünyanın en popüler web tarayıcısı olan Chrome’un yeni sürümünü yayınladı. Yeni sürüm olan Chrome 88, kullanıcılara iyileştirilmiş bir şifre güvenliği özelliği sunarken daha önce ihlal edilmiş ya da görece zayıf şifrelerin güçlüleriyle değiştirilmesini kolaylaştırıyor.

Yeni şifre güvenliği özelliği şimdilik yalnızca Chrome’un web ve iOS sürümlerinde kullanıma sunulacak ancak Android kullanıcılarına da yakında sunulması bekleniyor. Yeni özelliği görmek için öncelikle Chrome’un “ Ayarlar ” sayfasına gitmeli, oradan da “ Şifreler ” alt menüsüne tıklamalısınız.

Google, güvenliği ihlal edilmiş ya da zayıf şifreleri değiştirmeyi kolaylaştırıyor

Şifreler menüsüne girdiğinizde “ Şifreleri kaydetmeyi öner ” ve “ Otomatik Oturum Aç ” ayarlarının hemen altında “ Şifreleri kontrol et ” yazan bir seçenek göreceksiniz. Bu seçeneğe tıkladığınızda en yukarıda Chrome’un kaç adet şifrede güvenlik sorunu bulduğunu göreceksiniz. Ayrıca sorunları düzelttikten sonra gerçekten de düzelip düzelmediğini görmek için bir “ Tekrar kontrol et ” butonu da bulunuyor.

Bu bölümün hemen altında “ Güvenliği ihlal edilmiş şifreler ” yer alıyor. Burada yer alan şifreler, daha önce herhangi bir yerde siber korsanlarca “kırılmış” ve sizin hala kullanmakta olduğunuz şifreleri gösteriyor. Yani “Güvenliği ihlal edilmiş” ifadesi sizin kayıtlı hesabınız için geçerli değil.

Chrome, Windows 10 için karanlık mod desteğini iyileştirdi

Bu bölümün de altında ise “ Zayıf şifreler ” yer alıyor. Adından da anlayabileceğiniz gibi bu bölümde direkt olarak Chrome’a kaydettiğiniz, Chrome tarafından zayıf olarak değerlendirilen şifreler yer alıyor. Bu şifrelerin hemen yanındaki “ şifreyi değiştir ” butonuna tıklayarak ilgili web sitesine gidebilir ve daha güçlü bir şifre belirleyebilirsiniz. Eğer şifre bir web site değil mobil uygulamaya aitse şifreyi değiştir butonu yerine “Şifrenizi değiştirmek için uygulamayı açın” uyarısı göreceksiniz.

Chrome 88, iyileştirilmiş şifre güvenliği özelliğinin yanı sıra Windows 10 için daha iyi bir karanlık mod desteği, daha az davetsiz izin isteği ve Chromebook’larda zaten mevcut olan sekme arama özelliği için yeni bir Chrome bayrağı gibi bir dizi iyileştirme ve hata düzeltme de getiriyor. Ayrıca Google, Chrome 88 ile birlikte FTP URL’leri daha fazla desteklemeyeceğini bildirdi.