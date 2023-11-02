Gizlilik odaklı olmasıyla popüler olan Brave, kendi yapay zekâ modeli Leo'yu tanıttı. Bing'e rakip olacak Leo, tarayıcıya yerleşik olarak gelecek ve kullanıcıların asistanı olacak.

Son bir yılın en büyük teknolojik gelişmesi olarak nitelendirebileceğimiz üretken yapay zekâ araçları, artık her yerde karşımıza çıkıyor. İnternette gezinmek için kullandığımız tarayıcılar da bunlardan biri. Microsoft’un Edge ve Bing’e yapay zekâ entegre ettiğini, Google’ın da hem kendi Bard sohbet botu hem de aramaya getirdiği yeniliklerle benzer hamleler yaptığını görmüştük.

Bugün ise bu tarz bir hamle, gizlilik odaklı olmasıyla bilinen tarayıcı Brave’den geldi. Sitelerin sizi takip etmesini ve reklam görmeyi engellemesiyle popüler olan tarayıcı, kendi yapay zekâ modeli Leo’yu tanıttı.

Diğer sohbet botlarında gördüğümüz özelliklerle gelen Leo, Brave’e göre “benzersiz gizlilik” sunuyor

Tarayıcıda yerleşik olarak bulunacak Leo sohbet botu, tıpkı rakipleri gibi bir yapay zekâ asistanı olarak karşımıza çıkıyor. Şirket, aylar boyunca test ettiğini söylerken botun “benzersiz gizlilik” sağladığını da ekliyor. Yani Brave’in iddiasına göre Leo’yu diğerlerinden öne taşıyan şey “anonim ve güvenli” olması. Şirket, Leo’yla yapılan görüşmelerin kaydedilmediğini ve diğer modelleri eğitmek için kullanılmadığını vurgularken herhangi bir oturum açmanın da gerekmediğini aktarıyor.

Leo’nun özellikleri herkesin tahmin edebileceği şeyler. Sohbet botu, diğer modellere benzer şekilde çeviri yapabilme, soruları yanıtlama, sayfaları özetleme de dahil birçok üretken yapay zekâ özelliği sunuyor. Brave, günümüzdeki çoğu sohbet botunda gördüğümüz, “Yanlış bilgi üretebilir ve hata yapabilir.” tarzı bir uyarıyı da Leo’ya eklemiş.

Sohbet botunun standart sürümü, Meta’nın Llama 2 dil modelini kullanıyor. Bu sürüm, ücretsiz olarak sunulacak. Ancak şirket, Leo Premium ismi verilen 15 dolarlık abonelik ücretine sahip farklı bir modelide sunacak. Yüksek kaliteli görüşmeler, yoğunlukta öncelik, özelliklere erişim gibi avantajlar sunacak paralı versiyonda Anthropic’in yapay zekâ asistanı Claude Instant yer alacak.

Leo, bugünden itibaren Brave’in masaüstünde kullanıcılara kademeli olarak sunulmaya başladı. Önümüzdeki günlerde herkes için gelmiş olacak. Brave, iOS ve Android’e ise “önümüzdeki aylarda” geleceğini ifade ediyor.