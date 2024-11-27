Brezilyalı düzenleyiciler, Apple'ın App Store'daki ödeme sistemi politikalarındaki kısıtlamaları kaldırmasını emretti. Şirket, bunu yapmazsa günlük cezalarla karşı karşıya kalabilir.

Apple, uzun zamandır App Store’da uyguladığı politikalarıyla eleştiri altında. Hatta geçen yıl Avrupa Birliği’nde bu yaklaşımını değiştirmek zorunda kaldığını ve kıtada üçüncü taraf mağazalara kapıları açtığını görmüştük. Şiİmdi ise şirketin başı, Brezilya’da App Store nedeniyle ağrımaya başladı.

Brezilyalı rekabet düzenleyicisi, şirketin App Store’daki 3’üncü taraf ödeme sistemlerine karşı uygulananan kısıtlamaların kaldırılmasını emretti. Aksi takdirde cezalarla karşılaşabileceğini de ekledi.

Günlük 43 bin dolar ceza alabilir

Apple, uygulama mağazasında sadece kendi ödeme sistemi yoluyla ödemeler yapılmasına izin veriyordu. Brezilya ise bu kısıtlamaların kaldırılmasını ve geliştiricilerin kullanıcılara uygulama içi satın alımlarda ödeme alternatifi sunmasına izin verilmesini istiyor.

Eğer Apple yetkililerin emirlerine uymazsa günlük cezalar ödemek zorunda kalabilir. Bu cezaların günlük 43 bin dolar seviyesinde olacağı ifade edilmiş. Şİrketin emirlere uymak için 20 günlük süresi olacak.

Karar, Latin Amerika’nın en büyük e-ticaret platformlarından olan MercadoLibre’den gelen bir 2022’de gelen bir şikâyetin ardından verildi. O şirket, Apple’ı kendi ödeme sistemini kullanmaya zorlaması ve kullanıcıları farklı yöntemlere yönlendirmeyi engellemesi nedeniyle konumunu kötüye kullandığını belirtmişti.