Formula 1'de şampiyonluk için son dört yarışa girerken; şampiyonluk yarışı nefes kesmeye devam ediyor. Sıralama turları ve sprint yarışta yaşananlardan sonra; yarış gününde de kazanan Mercedes oldu.

Red Bull’un favori olarak gösterildiği pistlerden biri olan Brezilya’da üç günün kazananı da Mercedes oldu. Cuma günü sıralama turlarında Lewis Hamilton, cumartesi ise sprint sıralamada Valtteri Bottas ipi göğüslerken; büyük yarış gününde de heyecanın had safhada olduğu yarışı, 10. sıradan gelen Lewis Hamilton kazandı.

Start anında iyi bir kalkış yapamayan ve her iki Red Bull pilotuna da yerini kaybeden Valtteri Bottas’ın kaybettiklerini Mercedes; ilerleyen turlarda düzlükte sağladığı avantajlar ile geri aldı.

Yarış öncesinde yaşanan olaylar

Cuma günü sıralama turlarından önce Lewis Hamilton, motor değişikliğinden ötürü 5 sıra grid cezası almıştı. Ardından sıralama turlarından sonra yaşanan kanat aralığı skandalından ötürü diskalifiye olan Hamilton; sprint sıralama turuna son sıradan başlayarak 5. sıraya kadar yükseldi. Motor cezası sebebiyle Hamilton, bugünkü yarışa 10. sıradan başladı.

Alfa Romeo’nun Fin pilotu yaşlı kurt Kimi Räikkönen ise yarıştan önce arka kanat değişikliğine gittiği için yarışa pit yolundan başlamak zorunda kaldı.

Start anı: Red Bulllar rüya gibi bir başlangıç yaptı

Yarış öncesinde AlphaTauri’nin çaylak pilotu Japon Yuki Tsunoda dışında tüm pilotlar orta hamur lastiği tercih ederken; Tsunoda ise yumuşak lastik tercih ederek ciddi bir kumar oynadı fakat bu kumar tutmadı.

Yarış başlangıcında ilk dört sıra Bottas, Verstappen, Sainz ve Perez şeklinde dizilirken; motor cezası bulunan Hamilton ise 10. sıradan start aldı.

Brezilya GP start anı çok büyük heyecana sahne oldu. Bottas’ın yanında ikinci sıradan kalkan Verstappen, harika bir çekiş kuvveti yakalayarak daha ilk saniyelerde Bottas’ı geçti. Verstappen’in Bottas’ı geçtiği anlarda diğer Red Bull pilotu Sergio Perez de; McLaren pilotu Lando Norris’e karşı savunma yapmakla meşgul olan Ferrari pilotu Sainz’ı geçmeyi başardı.

Heyecan dolu ilk turda henüz ilk viraj bitmeden bile Red Bull pilotları birer sıra kazanmış oldu. İlk viraja gelirken, McLaren pilotu Lando Norris’in iki Ferrari pilotu Carlos Sainz Jr ve Charles Leclerc’i rahatsız ettiği anlara da şahit olduk. Bu anlarda Sainz ile yaşadığı temastan dolayı Norris’in lastiği patladı ve McLaren erken bir pit yapmak zorunda kaldı.

İlk turun içindeyken Bottas’ın iki viraj üst üste dışarı taşması ile Red Bull pilotları ilk iki sırayı elde etti. Yarışa 10. sıradan başlayan Hamilton ise ilk tur sonunda 6. sıraya kadar yükseldi ve ilk turun sonunda sıralama; Verstappen, Perez, Bottas, Leclerc, Sainz ve Hamilton şeklinde oluştu.

Tur 5: Mercedes'in takım emri ve Hamilton'ın zirve takibi

Hamilton, Ferrariler’i geçtikten sonra Mercedes tarafından Bottas’a takım emri iletildi ve bundan ötürü Bottas, takım arkadaşı Hamilton’a yol verdi. Hamilton, Bottas’ın bu emre uymasından ötürü telsizden teşekkür mesajı iletti.

Ayrıca bu tur içinde Stroll ile Tsunoda’nın bir teması oldu ve piste kanat parçaları dağıldı. Ardından da parçaların toplanması ve pistin temizlenmesi için güvenlik aracı piste girdi.

Tur 10: Güvenlik aracı bu turda pistti terk etti ve lider Verstappen, yarışı tekrar hareketlendirdi.

Yarışın tekrar başladığı anda Perez, Hamilton’dan bir baskı görmezken; arkadaki iki Ferrari, Bottas’ı sürekli olarak rahatsız etti. Bottas o anlarda Ferrariler ile Hamilton arasında adeta bir duvar rolü üstlendi.

Tur 11: Stroll ile Tsunoda’nın olayına inceleme başlatıldı. Yine bu tur içinde Räikkönen ile Schumacher arasında bir temas yaşandı ve Schumacher’in ön kanadı koptu. Bu olay ile birlikte sanal güvenlik aracı kararı geldi.

Tur 14: Pistin temizlenmesinin ardından sanal güvenlik aracı uygulaması sona erdi ve yarış tekrardan hareketlendi.

Tur 15: Tsunoda’nın incelemesi sona erdi ve Tsunoda 10 saniye zaman cezası aldı. Yine bu turda Hamilton’a karşı savunma yapması zor görünen Perez, takım telsizinden "DRS'ye ihtiyacım var" mesajı gönderdi. Burada Perez’in isteği; Verstappen’in biraz yavaşlamasıydı. Eğer Perez Verstappen’e 1 saniyeden daha yakın olursa DRS kullanabilecek ve Hamilton’a karşı daha iyi bir savunma yapabilecekti. Elbette bu da Red Bull’un zaman kazanması için önem arz ediyordu.

Tur 18: Hamilton, start düzlüğünde DRS ile Perez’e yaklaştı ve çok geç fren yaparak dışardan Perez’i geçti. Hemen sonraki virajda ise DRS kullanan Perez, yerini geri aldı. Perez’in bu karşı atağı taraftarlardan büyük alkış topladı

Tur 19: Hamilton Perez’e karşı yine start düzlüğünde bu kez daha rahat bir atak yaptı. Perez, Hamilton’ın atağına bu defa karşılık veremedi.

Tur 20: Sıralama bu turun sonunda Verstappen, Hamilton, Perez ve Bottas şeklinde oluştu. Verstappen ile Hamilton arasındaki fark 3,7; Perez ile Bottas arasındaki fark ise 1,2 saniye.

Tur 22: Verstappen’e takım telsizinden “pistin ikinci bölümünde Hamilton’dan daha iyiyiz, sadece düzlükte farkı kapatamıyoruz” mesajı iletildi.

Tur 27: Hamilton, ön grupta pite giren ilk isim oldu ve sert lastiği tercih etti. Hamilton, Ricciardo’nun ardında 6. sırada yarışa geri döndü. Bu turda Verstappen de pite çağrıldı.

Tur 28: Verstappen de sert lastiği tercih etti ve Hamilton’ın önünde piste geri döndü. Verstappen ile Hamilton arasındaki fark ise 1,2 saniye. Bu turda Perez de pite çağrıldı.

Tur 30: Bu turun sonunda sıralama Bottas, Verstappen, Hamilton, Ricciardo ve Perez şeklinde oluştu. Bu grup içinde Bottas ve Ricciardo şu ana kadar pite girmeyen isimler.

Tur 31: Latifi ile Stroll’un temasından ötürü pistteki parçaların temizlenmesi için bir kez daha sanal güvenlik aracı kararı alındı ve Mercedes bu fırsatı kullanarak Bottas’ı pite çağırdı. Bottas, sanal güvenlik aracı sayesinde Perez’in önünde piste geri döndü. Sanal güvenlik aracı bugün Mercedes’in bir hayli işine yaradı.

Tur 32: Verstappen ile Hamilton arasındaki fark DRS mesafesine düştü (1 saniyenin altı). Bottas ile Perez arasındaki fark ise 3,5 saniye.

Tur 40: Verstappen ile Hamilton arasındaki fark 1,08 saniye. Bottas ile Perez arasındaki fark ise 4,5 saniyeye çıktı. Bu turun sonunda Red Bull, Verstappen’i pite çağırdı. Verstappen pit çıkışında Perez’in ardında 4. sırada yarışa döndü.

Tur 42-44: Birer tur ara ile Bottas, Perez ve Hamilton pite girdi.

Tur 48: Hamilton, DRS ile kısa düzlükte Verstappen’e atak yaptı. Hamilton kısa süreli bir üstünlük sağlasa da her iki pilot da dışarıya taştı ve Verstappen yerini geri aldı.

Tur 50: İlk dört sıra Verstappen, Hamilton, Bottas ve Perez şeklinde devam ediyor. Verstappen ile Hamilton farkı DRS mesafesinde devam ederken; Bottas ile Perez’in farkı ise 4,1 saniyeye indi.

Tur 52: Ricciardo ve Stroll, teknik sorunlar sebebiyle yarışa veda etmek zorunda kaldı.

Tur 59: Hamilton bu haftanın son geçişini de yaptı

Bir önceki turda zikzak çizerek savunma yapan Verstappen, bu turda Hamilton’a dayanamadı ve Hamilton rahat bir atakla Verstappen’i geçerek liderliği ele aldı.

Tur 60: Sıralama, Hamilton’ın bir önceki turda yaptığı atak ile değişmişti. İlk dört sıra Hamilton, Verstappen, Bottas ve Perez şeklinde oluştu. Hamilton ile Verstappen farkı bir turda 2 saniyeye çıkarken; Bottas ile Perez farkı ise hemen hemen sabit. Yine bu tur içinde Verstappen’e zikzak çizdiği için uyarı mesajı gitti.

Son tur: Hamilton harika bir haftanın sonuna geldi

En hızlı tur puanını (+1 puan) Hamilton’a kaptırmak istemeyen Red Bull, Sergio Perez’i pite aldı. Yumuşak lastiklerle Hamilton’dan 1 saniye daha iyi tur atan Sergio Perez, en hızlı tur puanını alarak; Verstappen’e katkı yapmış oldu. Yarış sonunda; 10. sıradan yarışa başlayan Hamilton yarışı kazanırken; şampiyonluk yarışında Hamilton ile Verstappen arasındaki puan farkı da 14 puana inmiş oldu (332,5 / 318,5).

Takımlar klasmanında ise; Brezilya'dan 43 puanla dönen Mercedes, 33 puanla dönen Red Bull'un 11,5 puan farkla önünde liderliğini sürdürdü (521,5 / 510,5). Bir yandan da üçüncülük mücadelesi veren iki takımdan Ferrari 19 puan alırken; McLaren umduğunu bulamadı ve 1 puanla yetindi. Brezilya'nın ardından Ferrari ile McLaren arasındaki puan farkı da 18 puan daha artarak 31,5 puana yükseldi (287,5 / 256).

Formula 1’deki şampiyonluk yarışının bir sonraki durağı 21 Kasım’da Katar GP olacak. Katar’da devam edecek olan şampiyonluk yarışında görüşmek üzere, hoşça kalın.