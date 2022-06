British Shorthair Cinsi Kediler Hakkında Eğlenceli Bilgiler

Şüphesiz kediler en sevilen evcil hayvanların başında geliyor. Her birinin kendine özgü içimizi ısıtan özellikleri var ancak British Shorthair türünün yeri herkes için bambaşka. Uzun kabarık tüyleri ve güçlü yapısına rağmen son derece sevimli bir yüze sahip olan British Shorthair cinsi kediler hakkında sahiplerinin bile bilmediği bazı ilginç bilgilere yakından bakalım.

Öncelikle belirtelim, eğer evinizde bir hayvan beslemek istiyorsanız bu işin ticaretini yaparak hayvanlara acı çektiren kişilere para ödeyip özel bir tür almak yerine sokakta ve barınaklarda gerçekten yardıma muhtaç olan hayvanlardan birini sahiplenin. British Shorthair cinsi kediler, şüphesiz dünyada en sevilen kedilerden bir tanesi. Uzun kabarık tüyleri ve güçlü yapısının yanı sıra sahip olduğu sevimli surat, onu zaman zaman bazı memelere bile konu yapmıştır.

British Shorthair, uzun yıllardır insanlarla yaşayan kedi türlerinden bir tanesi. Oynamayı sevmeleri ancak diğer kedi türleri gibi devamlı ilgiye ihtiyaçları olmaması onları çoğu zaman bir köşede miskin miskin uyurken görmemize neden oluyor. Elbette onları çok yatırmamak ve biraz hareket etmelerini sağlamak sağlıkları için son derece önemli. Gelin British Shorthair cinsi kediler hakkında az bilinen ilginç bilgilerden bazılarına yakından bakalım.

British Shorthair cinsi kediler hakkında ilginç bilgiler:

British Shorthair kedilerin pek çok farklı rengi vardır:

British Shorthair cinsi kedilerden bahsedince herkesin aklına ilk olarak mavi gri tonlarındaki kürkü gelecektir. Ancak British Shorthair kedilerin bu rengi yalnızca tek bir varyasyona özel. Beyaz, siyah, gri, kırmızı tonlarında kürke sahip pek çok British Shorthair vardır. Hatta bazıları kaplumbağa kabuğu renginde ve klasik tekir renginde olabilir. Bu tür farklı renklere sahip varyasyonlar çiftleştikçe karşımıza hemen her renkte bir British Shorthair çıkabilmektedir.

Bilinen en eski kedi ırklarından biri olduğu düşünülüyor:

Kediler, uzun yıllardan beri insanların en iyi dostlarından bir tanesi. British Shorthair ise bunlar arasındaki en eski kedi ıraklarından biridir. Bugünün türlerinin Antik Roma dönemindeki kedilerden geldiği düşünülüyor. Milattan sonra 43 yılında Romalılar tarafından Büyük Britanya işgal edildiği zaman kemirgenleri uzak tutmak adına yanlarına pek çok kedi aldılar. Zaman içinde Avrupa’daki yerel türlerle çiftleşerek çoğalan bu kediler bugün bildiğimiz British Shorthair kedilerin atalarıdır. Av içgüdüleri nedeniyle bu kediler oldukça popülerdi.

British Shorthair hakkında bir kitap yazıldı:

British Shorthair, her zaman Büyük Britanya bölgesinin en sevilen kedi türlerinden biri olmuştur. Harrison Weir isimli bir İngiliz sanatçı ise bu kedilere gerçekten aşıktı. 1817 yılında Londra’da dünyanın ilk kedi gösterisini yaparak British Shorthair ile birlikte pek çok türü sahneye çıkardı. Elbette şovun en iyisi British Shorthair oldu. 1887 yılında Ulusal Kedi Kulübü kuracak kadar kedileri seven Harrison Weir, 1889 yılında Our Cats and All About Them isimli bir kitap yazarak British Shorthair sevgisini tüm dünyaya duyurdu.

Az kalsın British Shorthair cinsinin nesli tükenecekti:

British Shorthair bir dönem Büyük Britanya’nın en sevilen kedisi olma unvanını kaybetti. 20. yüzyılda uzun tüylü cinsler İngiliz ev kedisi olarak rağbet görmeye başlayınca British Shorthair besleyenlerin ve haliyle kedilerin sayısı azaldı. Özel bir tür olduğu için ilgi görmeyince üretimi de durma noktasına geldi. Elbette birinci ve ikinci dünya savaşlarının da epey olumsuz bir etkisi olmuştu. Neyse ki British Shorthair sevenler, onları gönülden sevdikleri için en zor koşullarda bile onların yok olmasına izin vermediler ve bugüne kadar gelmelerini sağladılar.

Obez olma riskleri bir hayli yüksek:

British Shorthair cinsi kedilerin yuvarlak bir yüzü ve yuvarlak vücut hatları vardır. Tüyleri de kalın olduğu için zaten her zaman biraz toplu dururlar. Ancak kilo almaları durumunda konu sevimlilikten çıkar ve hayati tehlikeye dönüşür. Erkekler 4 - 7, dişiler 3 - 5 kilogram ağırlığında olmalıdır. Fazla beslenme ve hareketsizlik nedeniyle bu kilonun üzerine çıkan türler obez olarak değerlendirilir. Obez bir British Shorthair, sağlık sorunlarına açık hale gelir ve bu sorunlar ölümcül olabilir. Eğer bir British Shorthair besliyorsanız veterinerinizden detaylı bilgi alabilirsiniz.

British Shorthair, Alice Harikalar Diyarında kitabına ilham oldu:

Lewis Carroll tarafından kaleme alınan ve 1865 yılında yayınlanan Alice Harika Diyarında kitabını mutlaka duymuş, okumuş ya da uyarlama filmlerinden birini izlemişsinizdir. Bu hikaye boyunca Alice pek çok farklı yaratıkla tanışır. Cheshire kedisi de bunlardan bir tanesi. Mistik ve esprili yapısıyla dikkat çeken bu karaktere şöyle bir alıcı gözle baktığınız zaman bir British Shorthair cinsi kediye ne kadar benzediğini göreceksiniz. Kesin olmamakla birlikte pek çok edebiyat tarihçisi Cheshire kedisinin British Shorthair cinsinden ilham alınarak yaratıldığı konusunda hemfikir.

British Shorthair bir meme olarak karşımıza çıkıyor:

2007 yılında internet bu kadar yaygın değildi ancak pek çok blogger vardı ve onların yaptıkları kısa süre içinde internet dünyasını kasıp kavurabilirdi. Bunlardan bir tanesi olan I Can Has Cheezburger? yazısı ile birlikte bir British Shorthair cinsi kedinin göründüğü meme, o dönem oldukça popüler olmuştur. Orijinal meme tam 2 milyon dolara alıcı buldu. Bugün pek hatırlayan olmamasına rağmen o dönem British Shorthair cinsi bir kedinin olduğu bu meme ortalığı kasıp kavurmuştu.

Dünyanın en gürültülü mırıltısı rekoru bir British Shorthair cinsi kediye ait:

Kendi mırıltıları bazen bir terapi etkisi yapabilir ancak dünyanın en gürültülü mırıltısı pek de rahatlatacak gibi değil. 2011 yılında yapılan bir yarışmaya katılan Smokey isimli British Shorthair cinsi bir kedi, tam 67.7 desibel mırıltı ile rekor kırdı. Kendisi maalesef 2014 yılında öldü. Guinness Rekorlar Kitabı'nda eski kaydı bulunsa bile bugün dünyanın en gürültülü mırıltısına sahip başka bir kedi var. Merlin, 67.8 desibel mırıltısı ile Smokey’in unvanını elinden aldı.

Haberlere konu olan bir British Shorthair cinsi kedi var:

2015 yılında Rusya’da bir kaçırılma olayı yaşandı. Doğu Avrupalı bir çete, Maggie isimli bir British Shorthair cinsi kediyi kaçırarak sahiplerinden 6700 Dolar fidye istedi. Aile fidyeyi ödedi ve kedilerine sağ salim kavuştular. Bu olaydan sonra Maggie bir anda ünlü oldu. Fotoğraf çekimlerinde ve televizyon programlarında yer aldı. Yaptığı işlerden 2700 Dolardan fazla para kazandı.

British Shorthair, oyuncak ayı olarak anılır:

Kabul edelim, British Shorthair cinsi kediler gerçekten oyuncaklara benziyorlar. Kusursuz tüyleri, yuvarlak vücutları ve yuvarlak yüzleri ile tıpkı bir oyuncak kadar sevimli görünen British Shorthair cinsi kedilerin oyuncak ayı olarak anılmalarının diğer bir nedeni de kişilik özellikleridir. Çocuklarla ve diğer hayvanlarla araları çok iyi olduğu için bu adla anılırlar.

Dünyanın en sevimli kedi türlerinden bir tanesi olan British Shorthair cinsi kediler hakkında az bilinen ilginç bilgilerden bahsederek bu sevimli canlıları daha yakından tanıdık. British Shorthair cinsi kediler hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.