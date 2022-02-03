Bruno Mars ve Anderson .Paak Fortnite'a Ekleniyor

Epic Games, Silk Sonic ismiyle birlikte üreten başarılı müzisyenler Bruno Mars ve Anderson .Paak'ın Icon Series'e yapılan son eklemeler olarak Fortnite'a resmi olarak katılacağını duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde Leauge of Legends (LoL) evreninde geçen Arcane dizisinin sevilen karakteri Vi'nin Fortnite'a eklendiği duyuruldu. Açıklamalara göre 1.500 V-Bucks'a alınabilecek olan Vi, içerik mağazasında yer aldı.

Şimdi ise Epic Games tarafından yapılan açıklamaya göre ünlü müzik grubu Silk Sonic, Fortnite'a eklenecek. Battle Royale oyunlarından olan Fortnite'ın oyununun ünlüler sıralaması, oyuna Bruno Mars ve Anderson .Paak şeklinde iki müzik yıldızı daha ekleyerek büyümeye devam ediyor.

Bruno Mars ve Anderson .Paak Fortnite'a eklenecek

Silk Sonic ismiyle performans sergileyen muhteşem ikili Bruno Mars ve Anderson .Paak, 10 Şubat'tan itibaren Fortnite içerik eşya mağazasında satışa sunulacak. Yine de oyuncular, 7 Şubat'ta oyun içi bir turnuva aracılığıyla erkenden alma şansına sahip olacaklar. Yukarıdaki görselde gördüğünüz gibi Bruno Mars ve Anderson .Paak'ın Fortnite versiyonları Silk Sonic için benimsedikleri retro '70'lerin kıyafetleri ile karşımıza çıkacak.

Fortnite; Marvel, Star Wars gibi popüler kültür dünyalarını bir araya getirmesiyle bilinirken, gerçek dünya ünlüleri de en popüler karakterlerden bazıları diyebiliriz. Bunlara ek olarak; LeBron James ve Neymar gibi ünlü sporcular, Bugha ve Ninja gibi yayıncılar ve Marshmello ve Ariana Grande gibi diğer müzisyenler de bu serüvene dahil olmuştu.

Bu aynı zamanda Silk Sonic üyelerinin oyunda yer aldığı ilk sefer değil; Bruno Mars ve Anderson .Paak ise 2020'de sanal bir konser serisinin parçası olarak Fortnite'a eklenmişti. Şimdi ise ayrıca yeni savaşçılar ve ilgili teçhizatları dışında oyun Icon Radio adında yeni bir oyun içi radyo istasyonu güncelleme desteği alıyor ve bu istasyonda doğal olarak meşhur ikiliden parçalar yer alacak.