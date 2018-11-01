BTK, resmi gazetede yayınlanan habere göre yeni çalışanlar almaya hazırlandığını açıkladı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, ya da bilinen adıyla BTK, Resmi Gazete’de yayınlanan haberle yeni çalışanlar aradığını duyurdu. Yazılı ve sözlü olmak üzere iki farklı aşamada yapılacak giriş sınavının sonucunda 47 bilişim uzman yardımcısı kadroya katılacak.

İşi isteyen adaylar; 15 - 16 Aralık tarihleri arasında Ankara’da gerçekleşecek yazılı sınava katılacaklar. Bu yazılı sınavın sonrasında ise bir de sözlü sınava girecekler. Bu iki aşamayı en başarılı şekilde tamamlayan 47 kişi ise bilişim uzman yardımcısı olarak göreve başlayacak.

BTK’nın işe alacağı kişilerden biri olmak istiyorsanız, öncelikle “kariyer.btk.gov.tr” adresine girerek başvuru formunu doldurmanız gerekiyor. Başvuru formunu doldurduktan sonra, yukarıda belirttiğimiz işlemleri yaparak şanslı 47 kişiden biri olma hakkına sahip olacaksınız.

BTK, 29 Ocak 2000 yılında kurulan ve ülkemizde telekomünikasyon ve internet sektörünü kontrol eden kurumdur. İsmi aslen Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu olsa da pek çok noktada BTK olarak anılmaktadır.