BTK, Daha İyi Hizmet Verebilmek İçin 47 Bilişim Uzman Yardımcısı Alacağını Duyurdu

1 dk okuma süresi
17
2
2
1
0
BTK, resmi gazetede yayınlanan habere göre yeni çalışanlar almaya hazırlandığını açıkladı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, ya da bilinen adıyla BTK, Resmi Gazete’de yayınlanan haberle yeni çalışanlar aradığını duyurdu. Yazılı ve sözlü olmak üzere iki farklı aşamada yapılacak giriş sınavının sonucunda 47 bilişim uzman yardımcısı kadroya katılacak.
İLGİLİ HABER

BTK: Erkekler Hava Atmak, Kızlarsa Stres Atmak İçin Oyun Oynuyor

İşi isteyen adaylar; 15 - 16 Aralık tarihleri arasında Ankara’da gerçekleşecek yazılı sınava katılacaklar. Bu yazılı sınavın sonrasında ise bir de sözlü sınava girecekler. Bu iki aşamayı en başarılı şekilde tamamlayan 47 kişi ise bilişim uzman yardımcısı olarak göreve başlayacak.

BTK’nın işe alacağı kişilerden biri olmak istiyorsanız, öncelikle “kariyer.btk.gov.tr” adresine girerek başvuru formunu doldurmanız gerekiyor. Başvuru formunu doldurduktan sonra, yukarıda belirttiğimiz işlemleri yaparak şanslı 47 kişiden biri olma hakkına sahip olacaksınız.

BTK, 29 Ocak 2000 yılında kurulan ve ülkemizde telekomünikasyon ve internet sektörünü kontrol eden kurumdur. İsmi aslen Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu olsa da pek çok noktada BTK olarak anılmaktadır.

Kaynak : https://www.sabah.com.tr/teknoloji/2018/11/01/btk-47-bilisim-uzman-yardimcisi-alacagini-duyurdu
Etiketler: btk, Bilişim Uzman Yardımcısı
17
2
2
1
0
Emoji İle Tepki Ver
17
2
2
1
0