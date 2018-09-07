CryptoKitties isimli oyun, yatırımcılara çeşitli dijital kediler satın alma imkanı sunuyor. Kedilerin oyun üzerinden alım satımıyla para kazanılabiliyor. Geçtiğimiz cumartesi günü, standart alım satımların çok ötesinde bir durum gerçekleşti. Birisi 1.130.000 TL (172.000 dolar) değerinde Ethereum ile anlamsız bir dijital kedi satın aldı. Peki bu işin arkasında ne yatıyor?

Kripto paralarla yatırım yapmak için çok farklı yöntemler mevcut. Bunlardan birisi olarak sunulan CryptoKitties, aslında bugüne kadar pek çok şekilde uyarlanan mobil sanal bebek oyunları gibi. En önemli farkı ise kullanıcılarının kripto paralarla sanal bebek görünümündeki kedileri alıp satması. Hatta oyunu kripto paralarla oynanan bir Pokemon oyununa da benzetebiliriz.

CryptoKitties’in tatlı kediciklerle makyajlanmış olması, onun her zaman bazı tuhaf kripto para alım satımlarına açık hale getiriyor. Tıpkı gerçek dünyadaki işlerde ve alım satımlarda olduğu gibi, para aklama işlemleri için kullanıldığına dair eleştiriler alıyor. Kötü niyetli, yatırımcı kılıklı bazı hesaplardan, bazen çok yüksek değere sahip işlemler yapılıyor. Geçtiğimiz cumartesi günü de bunlardan birisi yapıldı. Bir “yatırımcı” CryptoKitties üzerinden 1.130.000 TL değerinde Ethereum ile dijital bir kedi satın aldı.

Söz konusu kedinin kazara mı yoksa kara para aklamak için mi alındığı henüz netleşmiş değil. Bildiğiniz üzere kripto para dünyasının merkezinde anonimlik yatar, ancak bu durum sizi endişeye düşürmesin. Çünkü gerçek dünyada, banknotu basılan paralarla işlenen “anonim” suçların boyutu çok daha yüksek. Yani suçlu her yerde suçlu.

Dolar kuruna göre 172 bin dolar değerine denk gelen 600 Ethereum değerindeki söz konusu kedinin adı Dragon ve Rabono isimli kullanıcıya ait. CryptoKitties üzerinde her kedinin değeri aynı değil. Bazı özel kediler ve nadir türler var. Dragon da onlardan birisi olduğundan, alım işleminin kazara gerçekleşme olasılığı azalıyor. Geriye kara para aklama işi ya da çok çılgın bir yatırımcı olma işi kalıyor. Bu arada Dragon’un normal değeri 60 dolara denk geliyor.

Daha önce Aralık ayında yine CryptoKitties üzerinden 110 bin dolarlık bir kedi alımı gerçekleştirilmişti. CryptoKitties’in Matemask, Coinbase veya Trust gibi kripto para borsalarındaki dijital cüzdanlarla erişim özelliği, kedileri Ethereum ile satın alma imkanı tanıyor.

Şu an için elimizde bu kediye ödenen fahiş tutarı açıklamak adına 3 farklı yaklaşım var: Birincisi ve en mantıklı olanı kara para aklama işlemi, ikincisi CryptoKitties’in viral olmasını sağlayacak bir reklam, üçüncüsü ise parası bol ve çılgın bir yatırımcı. Detaylar henüz net değil, eğer bir bulguya rastlarsak bu içeriği güncelleyerek sizlere bildireceğiz.