Bu iPhone Duvar Kağıtları Telefonunuza Hata Verdirecek

iOS 12.1 güncellemesinin ardından duvar kağıdınızı değiştirerek telefonunuzun ekranında "beklenmedik" görüntüler elde edebilirsiniz.

Twitter kullanıcısı @heyeased tarafından bulunan bu hataların sonucunda klasörleriniz şeffaf hale geliyor. Şeffaf arka plana sahip olmak için telefon duvar kağıdınızı değiştirmeniz ve küçük bir ayar yapmanız gerekiyor.

Böyle küçük kusurlar -nadiren de olsa- kullanıcıların keyif aldığı özellikler olabiliyor. Bu hatadan faydalanarak telefonlarınızı daha minimalist hale getirebiliyorsunuz.

İşlemi gerçekleştirmek için takip edilmesi gereken adımlar ise şöyle:

Ayarlardan Genel’e gidin, oradan Erişilebilirlik’e tıklayın. Ardından Saydamlığı Azalt’ı Seçin.

Ardından, kullanmak istediğiniz arka planı seçin. Çentikli bir telefon kullanıyorsanız buradan , çentiksiz bir telefon kullanıyorsanız buradan arka plan seçebilirsiniz.

, çentiksiz bir telefon kullanıyorsanız arka plan seçebilirsiniz. Arka planı tam çözünürlükle açın ve kaydedin.

@heyeased’in tavsiyesine göre çentiksiz ekranlarda “perspektif” döşeme en iyi sonuçları veriyor. iPhone X ve diğer çentikli telefonlar için ise “Still” seçeneği tavsiye ediliyor. Ayrıca resmin konumunu değiştirmek de pek tavsiye edilmiyor.

Duvar kağıdını uyguladığınızda dosyalarınız ve ana ekran hattı kayboluyor. Yine de dikkatli gözler ince çizgileri fark edecektir.

Bu arka planların yaratıcısı olan kullanıcı @heyesaed ayrıca paint tarzında yapılmış duvar kağıtları da paylaştı. Bu duvar kağıtları ise telefon arka planı, sembolleri ve ana menüsündeki renklerin farklı gözükmesine sebep oluyor. Bu duvar kağıtlarını indirmek istiyorsanız buradan çentikli buradan da çentiksiz ekranlara uygun versiyonlarına ulaşabilirsiniz.

Güncelleme: Haber için belirlediğimiz ilk başlık ile içeriğin tam olarak uyuşmadığına yönelik gelen geribildirimlerinizden ötürü yeni bir başlık ayarladık. Umarız bu sefer becerebilmişizdir. :)