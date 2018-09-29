Bu Hafta Torrent Üzerinden En Çok İndirilen 10 Film

Torrentleri kullanmak suç değil; hatta birçok firma sistemin mantığını daha kullanabilir bulduğu için işlerini bu yolla halletmeye çalışıyor. Yasal olmayan ve yaptırımları bulunan durum ise torrenti uygunsuz şeyler için kullanmak: örneğin film indirmek. Buna rağmen internet kullanıcıları torrent sitelerini bu amaç doğrultusunda yoğun olarak kullanmaya devam ediyor.
TorrentFreak sitesinden derlediğimiz bu haftanın en çok izlenen filmleri ise aşağıdaki şekilde. Listede yer alan tüm filmler hakkında detaylı bilgi için film başlıklarına tıklayarak yapımın IMDb sayfasına ulaşabilirsiniz.
10. Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı - 8.7 IMDb
9. Deadpool 2 - 8.0 IMDb
8. Görevimiz Tehlike: Yansımalar - 8.1 IMDb
7. Meg: Derinlerdeki Dehşet - 6.0 IMDb
6. Ocean’s Eight - 6.3 IMDb
5. Jurassic World: Yıkılmış Krallık - 6.5 IMDb
4. Gökdelen - 6.1 IMDb
3. Sicario 2: Soldado - 7.3 IMDb
2. Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi - 7.1 IMDb
1. İlk Arınma Gecesi - 5.1 IMDb