Bu Hafta Torrent Üzerinden En Çok İndirilen 10 Film

Torrent siteleriyle her ne kadar mücadele ediliyor olmasına karşın, illegal torrentler birçok insanın hayatının bir parçası olmuş durumda. Her hafta yaptığımız gibi bu hafta da torrent sitelerinden indirilen 10 filmle karşınızdayız.

Torrentleri kullanmak suç değil; hatta birçok firma sistemin mantığını daha kullanabilir bulduğu için işlerini bu yolla halletmeye çalışıyor. Yasal olmayan ve yaptırımları bulunan durum ise torrenti uygunsuz şeyler için kullanmak: örneğin film indirmek. Buna rağmen internet kullanıcıları torrent sitelerini bu amaç doğrultusunda yoğun olarak kullanmaya devam ediyor.

TorrentFreak sitesinden derlediğimiz bu haftanın en çok izlenen filmleri ise aşağıdaki şekilde. Listede yer alan tüm filmler hakkında detaylı bilgi için film başlıklarına tıklayarak yapımın IMDb sayfasına ulaşabilirsiniz.