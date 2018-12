Hızına yetişemediğimiz sinema sektörünün bu hafta yayınladığı fragmanlar arasından en beğendiğimiz 10 tanesini sizler için seçtik.

Sinemaseverlerin merakla beklediği Avengers 4 (Yenilmezler 4) fragmanı ne yazık ki henüz yayınlanmaması sebebiyle, bu hafta da listemizde kendine yer bulamadı. Avengers 4'ün izlenmesi için reklama ihtiyacının olmaması ise fragmanını görebilmemiz için daha da bekleyebileceğimiz anlamına geliyor. Bu yazımızda sizlerle bu hafta içerisinde yayınlanan fragmanlar arasında en beğendiğimiz 10 tanesini sizlerle paylaştık.

10. A Dog’s Way Home

Vizyon Tarihi: 11 Ocak 2019

Eğer ki A Dog’s Way Home filminin; evinden uzaklarda kaybolduktan sonra zekasını kullanarak, yüzlerce kilometreyi kat ederek, evinin yolunu ve sahibini bulan bir köpeğin hikayesini anlattığını düşünüyorsanız tamamen haklısınız.

9. After

Vizyon Tarihi: 12 Nisan 2019

Anna Todd'un After romanının sinemaya uyarlanmış hali olan After, karanlık tarafı ver sırları olan bir genç oğlana aşık olan bir genç kızın hikayesini anlatıyor. Anna Todd'un After kitabını beğenen sinemaseverlerin filme bayılacağını düşünüyoruz.

8. Artemis Fowl

Vizyon Tarihi: 9 Ağustos 2019

Kitaptan uyarlanmış bir film olan Artemis Fowl, bu hafta içerisinde Disney tarafından yayınlandı. Kenneth Branagh'ın yönetmenliğini üstlendiği Artemis Fowl, Disney filmlerini seven kişilerin izlenmesi gereken filmler listesinde kendine yer bulacaktır.

7. Happy Death Day 2U

Vizyon Tarihi: 14 Şubat 2019

Geçen yıl sinemaseverlerle buluşan Happy Death Day filminin devam filmi olan Happy Death Day 2U, katilini bulana kadar aynı günü tekrar ve tekrar yaşayan bir üniversite öğrencisinin hikayesini anlatıyor. Korku filmi severlerin Happy Death Day 2U'yu oldukça beğeneceğini düşünüyoruz.

6. If Beale Street Could Talk

Vizyon Tarihi: 14 Aralık 2018

Yılbaşına yaklaşırken soğuk günlerde izleyebileceğiniz bir film If Beale Street Could Talk; nişanlısının cinayet işlemediğini, suçsuz olduğunu kanıtlamaya çalışan hamile bir kadının yaşadıklarını konu alıyor.

5. Sharkey The Bounty Hunter

Vizyon Tarihi: 20 Şubat 2019

Netflix Orijinal Filmi olan Sharkey The Bounty Hunter, fragmanından anlaşıldığı üzere özel görevlere çıkıp para ödüllerini toplayan bir karakteri konu alıyor. Çizgi roman severlerin oldukça hoşuna gidecek olan film ilk olarak 5 Şubat 2019 tarihinde sinemalarda, sonrasında 20 Şubat 2019 tarihinde Netflix platformunda izlenebilecek.

4. Spider-Man: Into the Spider-Verse

Vizyon Tarihi: 14 Aralık 2018

Spider-Man: Into the Spider-Verse, Spider-Man kostümlü giyen birçok kişinin kötülüklerle savaşmasını konu alıyor. Diğer Spider-Man filmlerin aksine, animasyon filmi olan Spider-Man: Into the Spider-Verse'de birden çok Spider-Man'i aynı sahnede görmek, izleyiciler için sıradışı bir deneyim olacaktır.

3. State Like Sleep

Vizyon Tarihi: 4 Ocak 2019

Vefat etmiş kocanızın yıllardır sizden sakladığı ikinci bir hayatı olduğunun farkına vardığınızda naparsınız? State Like Sleep tam da bu konuyu ele alıyor. Drama filmi olan State Like Sleep'i takviminize eklemenizi tavsiye ederiz.

2. Vox Lux

Vizyon Tarihi: 7 Aralık 2018

1999 yılında Staten Island, New York'da bir okula gerçekleştirilen silahlı saldırıdan sağ kurtulan 13 yaşındaki Celeste'nin, saldırının anma töreninde söylediği bir şarkı sayesinde, müzik yeteneği keşfediliyor. Birden evrensel bir pop yıldızı olan Celeste, 18 yıl geçtikten sonra, akla gelmeyecek skandallarla baş başa kalıyor. Skandallardan ve getirdiği tehditlerden kendi başına kurtulmak zorunda olan Celeste'nin hayat hikayesi, Vox Lux filminin konusu oluyor. İzlenecekler listenize eklemenizi şiddetle tavsiye ederiz.

1. Welcome to Marwen

Vizyon Tarihi: 21 Aralık 2018

Yıkıcı düzeyde kötü bir olay atlatan Mark Hogancamp (Steve Carell), olay sonrası hiçbir şeyi hatırlamıyordu. Hayatından yakaladığı ufak parçaları bir araya getiren Mark, kendine iyileşebileceği bir ortamı yaratır.

Soğuk kış günlerinde sıcak içeceğiniz eşliğinde izlerken içinizi ısıtacak filmlerin -bu hafta yayınlanan- fragmanlarını bu yazımızda sizlerle paylaştık. Beğendiğiniz filmlerin vizyon tarihlerini takviminize ekleyebilir ve sonrasında filminizin keyfini çıkarabilirsiniz.