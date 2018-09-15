Bu Haftanın En İyi 6 Ücretsiz iPhone Oyunu

iOS platformunda yer alan ve bu haftanın en iyileri olarak nitelendirilen altı farklı ücretsiz oyunu sizler için derledik.

Bir hafta sonu daha geldi çattı. Mobil oyun kütüphanesi oldukça geniş olan App Store'da birbirinden eğlenceli oyunlar yer alıyor. Hafta sonu boyunca zaman geçirebileceğiniz, bu haftanın en çok dikkat çeken 6 iOS oyununu listeledik.

Omega Wars

MOBA tarzında bir mobil oyun olan Omega Wars, oldukça yeni bir oyun. Çeşitli stratejiler geliştirerek rakiplerinizi alt edebileceğiniz oyun, oldukça eğlenceli zaman geçirmenizi sağlayacak.

Pocket Luna

Pocket Luna, sizi heyecan verici antik bir dünyaya sürükleyecek. Macera oyunları kategorisinde şimdiden 60. sıraya yerleşen oyun, aldığı yüksek değerlendirme puanlarıyla dikkat çekiyor.

Pogocat

Bir 'pogo-stick' üzerindeki kediyi yönlendirmek ne kadar zor olabilir? İşte tam da bu sorunun cevabı niteliğindeki oyun, oldukça eğlenceli bir yapıya sahip.

Shadow Battle 2

Bir RPG oyunu olan Shadow Battle 2, rakiplerinizle savaşarak ilerlemenizi gerektiriyor. 881 MB'lık boyutuyla oyun, cihazınızda biraz fazla yer kaplayabilir.

Tap Tap Dig – Idle Clicker

Bir tıklama oyunu olan Tap Tap Dig, ekrana sürekli tıklayarak altın ve elmas kazmanızı sağlıyor. Kazdıkça gelişeceğiniz oyun, grafikleriyle de dikkat çekiyor.

Warhammer AoS Champions

Warhammer'ın kart takası üzerine kurulu oyunuyla birbirinden güçlü efsanevi karakterleri yönetebilirsiniz. Oynanışı oldukça kolay olan oyun, ustalaşmak için ise yetenek istiyor.