Nioh Serisi 4K 120 FPS Desteğiyle PlayStation 5'e Geliyor

Bugün Team Ninja tarafından paylaşılan PlayStation Blog yazısında Nioh serisinin PlayStation 5'e geleceği tarih açıklandı. Açıklamada oyunun 4K çözünürlük ve 120 FPS desteğine de sahip olacağı belirtildi.

Aksiyon ve rol yapma türlerinin birleştiği en güzel örneklerden birisi olan Nioh, bugüne kadar pek çok oyuncu tarafından sevilerek oynandı. Günümüzde 2 oyuna ev sahipliği yapan serinin ilk oyunu 2017 yılında piyasaya sürülmüş ve 3 milyon kopyadan fazla satmıştı. İkinci oyunsa geçtiğimiz mart ayında piyasaya sürülmüştü.

Bugünse oyunun geliştiricisi Team Ninja, PlayStation Blog'ta yeni bir paylaşım yaptı. Geliştirici şirket, yaptığı paylaşımda Nioh serisinin 4. yılına özel oyunların remastered versiyonlarının çıkacağını duyurdu. Şirket, her iki oyunun da 4K çözünürlüğü ve 120 FPS'i destekleyeceğini açıkladı.

Seri PlayStation 5'e geliyor:

Team Ninja tarafından PlayStation Blog'ta paylaşılan yazıda Nioh ve Nioh 2'nin PlayStation 5 sürümlerinin detaylarına yer verildi. Şirket, 5 Şubat 2021 tarihinde 3 yeni PlayStation 5 sürümü ve bir PlayStation 4 sürümü çıkaracaklarını açıkladı. Team Ninja'nın açıkladığı sürümler şu şekilde oldu:

Nioh 2 – The Complete Edition (PlayStation 4)

Nioh 2 Remastered – The Complete Edition (PlayStation 5)

Nioh Remastered – The Complete Edition (PlayStation 5)

The Nioh Collection (PlayStation 5)

PS4 için Nioh 2 – The Complete Edition sürümüyle birlikte oyuncular, Nioh 2'yi tüm ek paketleriyle birlikte oynayabilecekler. PlayStation 5 için çıkacak Nioh 2 ve Nioh Remastered – The Complete Edition yapımları da aynı şekilde 4K 120 FPS desteğiyle oyunların tüm ek paketlerine sahip versiyonları olacaklar.

The Nioh Collection'sa birinci ve ikinci oyunu tüm ek paketleriyle oyunculara sunacak. Yani oyuncular bu sürümle serinin piyasaya çıkan tüm hikâyelerini oynayabilecekler. Dört sürümün de ön siparişleri 20 Kasım 2020 günü PlayStation Store üzerinde başlayacak. Sürümlerin fiyat etiketleriyse henüz bilinmiyor.

Nioh 2 – The Complete Edition'un PC sürümü de yakında geliyor:

Bugün yaşanan farklı bir gelişmeyse Koei Tecmo tarafından yapılan paylaşımla yaşandı. Koei Tecmo, yaptığı paylaşımda Nioh 2 – The Complete Edition'un 5 Şubat 2021 tarihinde Steam'de çıkış yapacağını açıkladı. Oyun, 4K çözünürlük, ultra geniş açı, HDR ve 144 Hz destekleriyle çıkış yapacak.