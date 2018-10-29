GDG Istanbul ekibi tarafından altıncısı düzenlenen GDG DevFest Istanbul 2018, 4 Kasım Pazar günü UNIQ İstanbul'da. Katılımcılar, tüm gün sürecek bu festivalde 4 paralel oturum, 30+ konuşmacı ile Android, Cloud, Machine Learning, AoG ve Design alanlarında teknolojiye doyacak.

Google Developer Group(GDG) Istanbul, dünya üzerindeki 100+ ülkedeki 500+ diğer GDG toplulukları gibi Google teknolojilerine ilgi duyan yazılım geliştiricilerin bir araya gelerek oluşturduğu gönüllülük temeline dayalı bir topluluktur. Topluluk, senelerdir aylık bazda etkinlikler düzenleyerek güncel konuları ele alıp, katılımcıları ile paylaşıyor. Bunun yanında yılın son çeyreğinde düzenledikleri, büyük ilgi gören Devfest ve bahar döneminde gerçekleştirdiğimiz Women Techmakers IWD etkinlikleriyle de her yıl büyük katılım ve ilgi topluyor. Bu etkinlikler ve GDG Istanbul hakkında gerekli bilgiye gdg.ist adresinden ulaşabilirsiniz.

GDG Devfest nedir?

GDG Devfest'ler GDG topluluklarında yer alan kişiler tarafından organize edilen non-profit konferanslardır. Geçtiğimiz yıl dünya üzerinde gerçekleştirilen 200 Devfest'ten biri olan ve 7'si yabancı 36 konuşmacı, 5 paralel salonda 36 oturum ve %25'i kadın 1000 kadar katılımcıyla sınırlayarak dünya üzerindeki en büyük devfestlerden ve İstanbul'daki en prestijli yazılım konferanslarından biri GDG İstanbul ekibi tarafından gerçekleştirildi.

Bu sene 6’incisi gerçekleştirilecek konferansta gün boyu mobil ve web teknolojileri, cloud, iot, machine learning & ai ve kullanıcı deneyimi konularında oturum ve workshoplar düzenlenecek. Daha fazla bilgiye ulaşmak için devfest.istanbul adresini ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca etkinliğe bilet almak için buraya tıklayabilirsiniz.