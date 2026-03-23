Bugüne Kadarki En Ucuz "Bugatti" Tanıtıldı (Ama Hız Yapma Hayali Kurmayın)

Bugatti, Factor One ismi verilen çok farklı bir ürünle karşımıza çıktı. Bu araç, bir yarış bisikleti olarak geliyor.

Fransa merkezli Bugatti, dünyanın en büyük lüks otomobil üreticilerinden biri konumunda bulunuyor. Öyle ki şirketin uçuk fiyatlara sattığı otomobilleri çok küçük bir kesim tarafından satın alınabiliyor. Şimdi ise şirket, normal araçlarından çok daha farklı bir ürünle karşımıza çıktı.

Otomobil devi, Bugatti Factor One ismi verilen yeni aracını tanıttı. Bu araç, bir otomobil değil, yarış bisikleti olarak karşımıza çıkıyor. Bu nedenle de alabileceğiniz en ucuz Bugatti olarak nitelendiriliyor.

Karşınızda sadece 250 adet üretilecek Bugatti Factor One bisiklet

Bugatti tarafından duyurulan Factor One bisikleti, İngiliz motosiklet markası Factor Bikes ile iş birliğine giderek hazırlandı. Araç, şirketin amiral gemisi modeli One’dan ilham alarak geliştirildi. Ön kısım tamamen yeniden tasarlandı. Üzerinde Bugatti markasının isminin yer aldığını ve şirketin ikonik mavi renginin eklendiğini de görebiliyoruz.

Karbon fiber ağırlığıklı hafif gövde, aerodinamiğe öncelik verilen tasarım, toplam ağırlığı yalnızca 1,3 kg olan jantlar gibi özellikleri var. Bu bisikletin sınırlı sayıda üretileceğini de belirtelim. Öyle ki yalnızca 250 adet satılacak. Fiyatı diğer Bugatti araçlarına göre ucuz olsa da yine bir hayli fazla. Öyle ki normal bir otomobil fiyatına 23.599 dolardan (1 milyon 46 bin TL) başlayan fiyatlarla müşterilere sunulacak.