Bugatti Veyron'un Lastikleri 100 Bin Dolara Satışa Çıktı

Dünyanın en pahalı araçlarından Bugatti Veyron'un lastik seti eBay'de 100 bin dolara satışa sunuldu.

Dünyanın en büyük çevrim içi alışveriş sitelerinden eBay’de 4 adet Bugatti Veyron lastik ve tekerleği 100 bin dolara satışa sunuldu. Bu lüks aracın yakıt deposunun değişimi 42 bin dolara mâl olurken, dörtlü turbo setinin maliyeti ise 21,800 dolar.

Lastikleri satışa koyan kişi ürün detayında bu lastiklerin Bugatti Veyron için geliştirilen orijinal OZ Racing tekerlekleri olduğunu belirtiyor. Tekerlekler hiç yenilenmemiş ve oldukça harika gözüküyor, en azından fotoğraflarda. Ürünün sahibi ayrıca, bu seti Bugatti’nin 150 bin dolara değiştirdiğini söylüyor.

2013 yılında Michelin, Veyron’un lastik seti için 42 bin dolar istiyordu ayrıca jantlar da 69 bin dolara mâl oluyordu. Yani, bu lüks aracın lastik setinin komple değişimi 111 bin dolara mâl oluyordu.