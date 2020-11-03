Burger King, Twitter üzerinden ilginç bir çağrı yaptı. Whooper'ın Big Mac'ten daha iyi olduğunu söyleyen şirket, yine de McDonald's'tan sipariş verilmesini istedi. Fast food devinin böyle bir açıklama yapmasının nedeni ise İngiltere'de uygulanacak karantinaydı.

Koronavirüs pandemisinin dünya genelindeki merkezi haline gelen Avrupa, şu sıralar oldukça zorlu bir süreçten geçiyor. Ülkeler, birbirlerinin peşi sıra karantina kararları alırken, bu kararlar ekonomileri de derinden sarsıyor. Hatta perşembe günü de İngiltere hükümeti bir karar alıp, ülke genelinde geniş çaplı bir karantina uygulayacak.

Karantina sürecinin İngiltere'yi nasıl etkileyeceği bilinmiyor ancak ABD merkezli fast food zinciri Burger King'den oldukça dikkat çekici bir açıklama geldi. Şirket, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamalarla, en büyük rakibi olan McDonald's'tan sipariş verilmesini istedi. Burger King yetkilileri, bir gün böyle bir şey isteyeceklerini kendilerinin bile tahmin etmediklerini ifade ediyor.

Burger King tarafından yapılan açıklamalarda şirket hayranlarından, kardeş kuruluşlar veya bağımsız işletmelerden sipariş verilmesi istendi. Şirket, Big Mac'in o kadar da kötü bir şey olmadığını söyledi. Başta McDonalds olmak üzere pek çok işletmenin en çok da şimdi desteğe ihtiyaç duyduğunu söyleyen yetkililer, bunun için de siparişlere ihtiyaç duyulduğunu açıkladılar. Ancak şirket, bu açıklamaları sırasında Whopper'ın yine de Big Mac'ten daha iyi olduğunu söylemekten geri durmadı.

Aslına bakacak olursak Burger King'in yaptığı açıklama, önceki dönemlerde yaşanan olaylardan alınmış bir ders. Çünkü İngiltere'deki önceki karantina süreci, restoran ve fast food işletmelerini derinden sarsmıştı. İngiliz hükümeti, çalışanların maaşının yüzde 80'ini ödemeyi kabul etmiş olsa da insanların evlerde kalıyor oluşu, binlerce insanın işinden olmasına yol açmıştı.