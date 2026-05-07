Eminönü'nde En Ucuz Gaming PC Konfigürasyonu- 2026

Eminönü’nde 2026 yılında en uygun fiyatlı gaming PC toplama rehberini hazırladık. RTX ekran kartlı sistemlerden bütçe dostu oyuncu bilgisayarlarına kadar en mantıklı konfigürasyonları bir araya getirdik.

2026’da gaming PC fiyatları hâlâ yüksek görünse de, doğru parçaları doğru yerden topladığınızda Eminönü’nde oldukça uygun bütçelerle güçlü sistemler kurmak mümkün. Özellikle hazır sistemlere göre daha hesaplı alternatifler sunan bölgedeki bilgisayarcılar, toplama PC konusunda hâlâ İstanbul’un en yoğun noktalarından biri olarak öne çıkıyor. İşlemci, ekran kartı, RAM ve SSD gibi parçaları farklı mağazalardan ayrı ayrı almak; kampanyaları takip etmek ve stok durumuna göre hareket etmek ciddi fiyat avantajı sağlayabiliyor. Bu yüzden “en ucuz gaming PC” arayan kullanıcıların büyük bölümü rotasını hâlâ Eminönü’ne çeviriyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Ancak ucuz sistem toplarken sadece fiyat odaklı hareket etmek büyük hata olabilir. 2026 oyunlarında stabil FPS almak, sistemin birkaç yıl güncel kalmasını sağlamak ve yükseltmeye açık bir kasa kurmak artık çok daha önemli hale geldi. Özellikle RTX 4060, RX 7600 gibi fiyat/performans kartlarıyla giriş-orta seviye sistemler oldukça popüler olurken, DDR5 destekli uygun anakartlar da erişilebilir seviyelere inmeye başladı. Bu içerikte Eminönü’nde toplanabilecek en ucuz gaming PC konfigürasyonlarını, fiyat-performans parçalarını ve bütçeye göre en mantıklı sistem önerilerini detaylı şekilde inceleyeceğiz.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

NOT: Bu içerikte yer alan işletmeler, Google kullanıcı puanları ve yorumları baz alınarak sıralanmıştır. Ancak bu puanların ve yorumların her zaman tamamen objektif ya da manipülasyondan uzak olduğu garanti edilemez. Webtekno olarak listede yer alan işletmelerin hizmet kalitesi, ürün durumu veya satış süreçleriyle ilgili herhangi bir doğrudan sorumluluk kabul etmemekteyiz. Tüm riskler kullanıcıya aittir; bu nedenle tercih yapmadan önce kendi araştırmanızı yapmanızı öneririz.

Eminönü'nde Gaming PC Neden Daha Ucuza Alınır? - 2026

Eminönü’nde gaming PC’lerin daha ucuza alınmasının en büyük nedeni, bölgedeki yoğun rekabet ve parça bazlı satış kültürünün hâlâ güçlü olmasıdır. Özellikle Doğubank çevresindeki teknoloji mağazaları; ekran kartı, işlemci, RAM ve SSD gibi bileşenleri farklı fiyatlarla sunduğu için kullanıcılar parçaları tek tek karşılaştırarak daha uygun maliyetli sistemler toplayabiliyor. Ayrıca birçok dükkân nakit ödeme indirimi, hazır sistem yerine özel toplama seçeneği ve stok eritme kampanyaları sunduğundan, internet fiyatlarının bile altına inen gaming PC konfigürasyonları bulunabiliyor.

Sultanhamam ve Eminönü'nün Bilgisayar Çarşısı: Genel Bakış

Toptan Fiyatına Perakende: Eminönü'nde Parça Toplama Mantığı

Eminönü’nde gaming PC toplamanın en büyük avantajlarından biri, birçok mağazanın distribütör ve toptancı ağıyla yakın çalışması sayesinde parçaları perakende müşteriye bile oldukça düşük kâr marjıyla sunabilmesidir. Bu durum özellikle ekran kartı, işlemci ve SSD gibi yüksek fiyatlı bileşenlerde ciddi fark yaratır. Kullanıcılar farklı dükkânlardan en uygun parçaları seçerek tek noktadan alınan hazır sistemlere göre daha güçlü ve daha uygun fiyatlı bilgisayarlar toplayabilir. Özellikle stok fazlası ürünler, teşhir parçaları ve dönemsel kampanyalar sayesinde “toptan fiyatına perakende” anlayışı Eminönü’nde hâlâ güçlü şekilde devam ediyor.

Eminönü'nde Bütçeye Göre Gaming PC Konfigürasyonları - 2026

2026’da Eminönü’nde en uygun gaming PC toplamak isteyen kullanıcılar için Ryzen 5 5500 veya Intel i5-12400F işlemcili, RTX 3050 ya da RTX 4060 ekran kartlı sistemler hâlâ en mantıklı başlangıç seviyesi olarak görülüyor. Eminönü’nde en çok tercih edilen segment ise Ryzen 5 7500F + RTX 4060 / RTX 5060 kombinasyonları oluyor. DDR5 destekli bu sistemler hem güncel oyunlarda güçlü performans sunuyor hem de ileride ekran kartı yükseltmeye uygun altyapı sağlıyor. Daha güçlü bir gaming PC isteyen kullanıcılar için RTX 4060 Ti, RTX 5070 veya RX 9060 XT ekran kartlı sistemler öne çıkıyor. Bu seviyede genellikle 32 GB DDR5 RAM, 1 TB SSD ve sıvı soğutma tercih edilmeye başlanıyor.

20.000 TL Altında Eminönü'nden Toplanabilecek En İyi Gaming PC

2026’da Eminönü’nde 20.000 TL altına “tam anlamıyla ultra ayarlarda” bir gaming PC toplamak zor olsa da, doğru parçalarla 1080P e-spor odaklı oldukça mantıklı sistemler kurulabiliyor. Bu bütçede en önemli kriterler fiyat/performans işlemci, uygun ekran kartı, 16 GB RAM standardı ve ileride yükseltmeye açık bir altyapı olması. Özellikle Ryzen 5 5500 + RX 6500 XT kombinasyonu hâlâ düşük bütçeli oyuncu sistemlerinde en mantıklı seçeneklerden biri olarak görülüyor.

30.000-50.000 TL Arası Yüksek Performanslı Gaming Konfigürasyonu

30.000-50.000 TL bandında bugün en mantıklı gaming sistemlerde dikkat edilmesi gereken şeyler; RTX 5060 / 5060 Ti ekran kartı, mümkünse DDR5 platform, en az 1 TB SSD ve ileride upgrade’e açık bir işlemci altyapısı. Bu seviyede doğru sistem seçildiğinde 1080p ultra ve çoğu oyunda 1440p yüksek ayarlarda oldukça güçlü performans alınabiliyor. RTX 5070’li sistemler ise artık çoğunlukla 60-70 bin TL üstüne çıkmış durumda.

50.000 TL Üzeri Ultra Oyuncu Bilgisayarı: Parça Parça Fiyatlar

50.000 TL üzeri ultra oyuncu bilgisayarlarında artık temel hedef; RTX 5070 ve üstü ekran kartı, DDR5 platform, güçlü bir işlemci (özellikle Ryzen 7 7800X3D) ve kaliteli soğutma oluyor. Bu seviyede sistemler artık sadece oyun değil; yayın açma, video render, Unreal Engine ve AI işleri için de ciddi performans sunuyor. Özellikle 2026’da RTX 50 serisi kartlarla birlikte DLSS 4 ve yeni nesil ışın izleme performansı büyük fark yaratıyor.

Eminönü'nde En İyi Gaming PC Parçaları Nerede Satılır?

Sirkeci Laptop Tamiri ve Servisi (MhM Bilgisayar) - 4.8

Sirkeci bölgesinde hizmet veren MhM Bilgisayar; laptop tamiri, gaming bilgisayar bakımı ve parça değişimi gibi işlemlerle öne çıkan teknik servis noktalarından biridir. Bunun yanında oyuncu bilgisayarları için performans artırma, termal bakım ve format hizmetleri de verilmektedir.

İletişim: 0506 478 62 65

Proshop Bilgisayar Laptop tamiri - 5.0

Proshop Bilgisayar; laptop tamiri, gaming notebook bakımı ve bilgisayar parça yükseltme işlemleriyle hizmet veren teknik servislerden biridir. İşletme, Hobyar Mahallesi Mimar Kemalettin Caddesi üzerindeki Gençten İş Merkezi’nde bulunmaktadır.

İletişim: 0501 056 71 90

Mce Tekno - 4.8

Mce Tekno; gaming bilgisayar parçaları, laptop teknik servisi ve bilgisayar bakım işlemleri üzerine hizmet veren işletmeler arasında yer almaktadır. İşletme, Fatih ilçesi Hırka-i Şerif Mahallesi Eski Alipaşa Caddesi üzerinde bulunmaktadır.

İletişim: 0536 955 72 21

Instagram hesabı

VizyonBilgisayar teknik servis hizmetleri - 4.3

VizyonBilgisayar; laptop tamiri, masaüstü bilgisayar bakımı ve teknik servis işlemleri üzerine hizmet veren işletmelerden biridir. İşletme, Sirkeci’de Hobyar Mahallesi Hekim Çıkmazı Sokak üzerindeki Ara Han’da hizmet vermektedir.

İletişim: 0533 762 10 13

Play Bilgisayar - 4.8 Play Bilgisayar; gaming PC sistemleri, oyuncu ekipmanları ve bilgisayar parça satışlarıyla öne çıkan teknoloji mağazalarından biridir. İşletme, Fatih ilçesi Atikali Mahallesi Nişanca Caddesi üzerinde hizmet vermektedir.

İletişim: (0212) 534 97 96

Coşkun Bilgisayar - 4.5 Coşkun Bilgisayar; gaming bilgisayar toplama, parça yükseltme ve teknik servis işlemleri üzerine hizmet veren bilgisayar mağazalarından biridir. İşletme, Fatih ilçesi Atikali Mahallesi Yavuz Selim Caddesi üzerinde bulunmaktadır.

İletişim: 0212) 523 26 61

Ekran Kartı (GPU) Alan En İyi Eminönü Dükkanları

Sirkeci Laptop Tamiri ve Servisi (MhM Bilgisayar) - 4.8

Sirkeci bölgesinde hizmet veren MhM Bilgisayar; laptop tamiri, gaming bilgisayar bakımı ve parça değişimi gibi işlemlerle öne çıkan teknik servis noktalarından biridir. Bunun yanında oyuncu bilgisayarları için performans artırma, termal bakım ve format hizmetleri de verilmektedir.

İletişim: 0506 478 62 65

Play Bilgisayar - 4.8 Play Bilgisayar; gaming PC sistemleri, oyuncu ekipmanları ve bilgisayar parça satışlarıyla öne çıkan teknoloji mağazalarından biridir. İşletme, Fatih ilçesi Atikali Mahallesi Nişanca Caddesi üzerinde hizmet vermektedir.

İletişim: (0212) 534 97 96

VizyonBilgisayar teknik servis hizmetleri - 4.3

VizyonBilgisayar; laptop tamiri, masaüstü bilgisayar bakımı ve teknik servis işlemleri üzerine hizmet veren işletmelerden biridir. İşletme, Sirkeci’de Hobyar Mahallesi Hekim Çıkmazı Sokak üzerindeki Ara Han’da hizmet vermektedir.

İletişim: 0533 762 10 13

İşlemci, RAM ve Anakart: Toplu Alımda İndirim Mümkün mü?

İşlemci, RAM ve anakart gibi parçalar birlikte alındığında Eminönü’nde çoğu bilgisayarcıda toplu alım indirimi yapılabiliyor. Özellikle aynı mağazadan sistem toplandığında nakit ödeme, peşin alışveriş veya birden fazla parça alımında fiyat konusunda pazarlık payı oluşabiliyor.

Hazır Sistem mi, Parça Parça Toplama mı? Eminönü Karşılaştırması

Eminönü’nde gaming PC alacak kullanıcıların en çok düşündüğü konulardan biri hazır sistem mi yoksa parçaları tek tek toplayarak sistem kurmanın mı daha avantajlı olduğu oluyor. Hazır sistemler genellikle zamandan tasarruf sağlarken, parça parça toplama yöntemi daha esnek yükseltme ve marka seçme avantajı sunuyor.

Kendi Başınıza Toplayamazsanız: Eminönü'nde Montaj Hizmeti

Eminönü’nde birçok bilgisayarcı yalnızca parça satışı değil, aynı zamanda gaming PC montajı ve sistem kurulum hizmeti de sunuyor. Özellikle Doğubank ve Sirkeci çevresindeki mağazalarda alınan parçalar aynı gün içerisinde toplanıp BIOS ayarları, kablo düzeni ve sistem testleri yapılarak teslim edilebiliyor.

SSS: Eminönü'de Gaming PC Alımı Hakkında Merak Edilenler

Eminönü'nde Gaming PC Parçası Almak Güvenli mi?

Eminönü, özellikle Sirkeci, Doğubank ve Tahtakale çevresi sayesinde yıllardır bilgisayar parçası alışverişinin en yoğun bölgelerinden biri olarak biliniyor. Bölgede ekran kartı, işlemci, RAM, SSD ve oyuncu ekipmanları satan çok sayıda mağaza bulunurken, fiyat avantajı nedeniyle birçok kullanıcı hâlâ burayı tercih ediyor. Bunun yanında bazı dükkânlarda ithalatçı garantili ürünler, teşhir ürünleri veya açılmış kutulu parçalar bulunabildiği için ürün kontrolü yapmak önemli oluyor.

Garanti ve Fatura Veren Gaming PC Satıcıları Eminönü'nde Var mı?

Eminönü ve Sirkeci çevresinde faturalı satış yapan ve garanti sunan birçok gaming PC mağazası bulunuyor. Özellikle kurumsal çalışan mağazalarda sıfır ürünler için resmi distribütör veya ithalatçı garantili satış yapılırken, hazır sistemlerde parça faturası ve teknik servis desteği de veriliyor.

Eminönü'de PC Parçası Almak için En İyi Gün ve Saat Hangisi?

Eminönü’nde gaming PC parçası almak için en rahat saatler genellikle hafta içi öğle öncesi ve erken öğleden sonra oluyor. Özellikle Sirkeci ve Doğubank çevresindeki mağazalar sabah saatlerinde daha sakin olduğu için hem ürün incelemek hem de fiyat pazarlığı yapmak daha kolay hale geliyor