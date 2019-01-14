Otomotiv sektörünün önemli isimlerinden Cadillac, elektrikli araç pazarındaki yerini almaya hazırlanıyor. Gizemli aracın duyurusu Detroit Auto Show’da yapıldı.

Daha önce hibrit otomobiller ve konseptler üretmiş olsa da elektrikli araç pazarında göremediğimiz markalardan bir tanesi de Cadillac idi. Öyle gözüküyor ki bu durum yakın zamanda değişecek ve Cadillac logolu elektrikli otomobiller de yollara düşecek.

Cadillac’ın ana firması GM’den yapılan açıklamaya göre şirket, elektrikli otomobil pazarına sağlam bir giriş yapacak. Üstelik oldukça da ciddiler; yeni aracın ilk konsept görüntülerini yayınladılar.

Araç hakkındaki teknik bilgimiz sıfıra yakın. GM’in yeni elektrikli araç mimarisinin kullanılacağı ilk araç olduğunu biliyoruz. Bu mimariyi kullanarak önden çekişli, arkadan itişli ya da dört çekere araçlar üretmek için tek yapılması gereken bataryayı uygun şekilde değiştirmek olacak.

GM’e göre bu platform sayesinde müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için, yeni elektrikli araçlara yönelik geri bildirimlere dayalı düzeltmeler yapmak mümkün olacak. Yeni araçların ilki, Cadillac’ın yeni aracı bir crossover olacak.

Cadillac’ın başındaki isim olan Steve Carlisle’a göre şirketin elektrikli aracı, pazarı tam kalbinden vuracak ve dünyanın dört bir yanındaki müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayacak. O’na göre yeni araç lüksün ve inovasyonun bir göstergesi olurken Cadillac’ı da araçların zirvesine koyuyor.

Bu hafta yapılan Detroit Auto Show Otomobil Fuarı’nda tanıtılan modelin isminin ve özelliklerinin, aracın çıkışına yakın dönemde açıklanacağı ifade edildi.