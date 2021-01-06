Televizyon tarihinin en sevilen çizgi filmlerinden bir tanesi olan Caillou (Kayu), ekranlara veda ediyor. Programın yapımcısı olan Public Broadcasting Service, 20 yıllık maceranın sona erdiğini, ancak bunun yeni şeylere merhaba demek için olduğunu söylüyor.

Animasyon ve çizgi film tutkunlarının favorilerinden bir tanesi olan, Türkiye'de Kayu ismiyle de bilinen Caillou, yolun sonuna geldi. Pek çoğumuzun çocukluğunun geçmesini sağlayan, hatta kimilerimizin gençliğinde bile izlemeye devam ettiği çizgi filmin yeni bölümleri, artık yayınlanmayacak. Caillou'nun ardındaki yapım şirketi olan Public Broadcasting Service (PBS), klasik hale gelen çizgi dizisiyle dramatik bir şekilde vedalaştı.

Caillou efsanesi, ilk kez bundan 20 yıl önce yayınlanmıştı. O gün bugündür de çok sıkı bir takipçi kitlesine sahip olan çizgi filmin, bugüne kadar yüzlerce bölümü yayınlanmıştı. Ancak çocuklar, bundan sonraki süreçte sadece eski bölümlerle yetinmek zorunda kalacaklar. PBS, çizgi film unutulana kadarki süreçte Caillou hayranlarının ebeveynlerine çok iş düştüğünü söylüyor.

"Vedalar, sadece yeniliklere merhaba demek içindir"

Public Broadcasting Service, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamalarda, vedaların sadece yeniliklere merhaba demek için olduğunu söyledi. Çocukların Caillou'yu çok sevdiklerinin farkında olduklarını söyleyen yetkililer, Caillou'nun seyircileriyle duygusal bir bağ kurduğunu söylediler. PBS'ye göre bir televizyon dizisinin sona ermesi için ağlamak çok aptalca görünüyor olsa da böyle bir şey gerçekten var ve hatta bilimsel çalışmalarla da destekleniyor.

Yayıncı kuruluşun yaptığı açıklamalara göre dizi karakterleriyle duygusal bağ kurulmasına, parasosyal ilişkiler deniyor. İnsanlar, gerçek hayattaki ilişkilerinin aynısını, bir dizi karakteriyle de yaşayabiliyorlar. İşte bu yüzden Caillou'nun emekliye ayrılışı, özellikle de küçük çocuklar için travmalara yol açabilir. Bu konuda yapılması gerekenlerden bahseden şirket, ailelerin çocuklarıyla iletişim halinde olmaları, empati kurmaları, dizinin bitişinin iyi yanlarına odaklanılması gerektiğini söylüyor.