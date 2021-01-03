Türkiye'nin en uzun soluklu televizyon dizilerinden biri olan Kurtlar Vadisi, önümüzdeki şubat ayında tekrardan yayın hayatına başlayacak. Kurtlar Vadisi Kaos adıyla izleyici karşısına çıkacak yapım, orijinal kanalı Show TV'de yayınlanacak.

2003 yılında "Bu bir mafya dizisidir" sloganıyla Show TV'de yayın hayatına başlayan Kurtlar Vadisi, yıllar içerisinde Türkiye'nin en unutulmaz yapımlarından biri haline geldi. 20 yıla yakın serüveni boyunca kimi zaman farklı televizyon kanallarında kimi zamansa sinema salonlarında kendine yer bulan yapım, tekrardan ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Yayınlandığı her dönem çok ciddi bir izleyici kitlesini ekranlara kilitleyerek adeta fenomen haline gelen yapımın bu kez Kurtlar Vadisi Kaos adıyla izleyenlerle buluşacağı açıklandı. Polat Alemdar rolüyle akıllara kazınan dizinin başrol oyuncusu Necati Şaşmaz, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada Kurtlar Vadisi Kaos'ta Myanmar'dan Afganistan'dan Makedonya'ya ve hatta Amerika'ya uzanan hikayeler olacağını söylemişti.

Kurtlar Vadisi Kaos, şubat ayında Show TV'de başlıyor:

Tekrar bölümleriyle dahi büyük ilgi gören, kesitleri her daim sosyal medyada dolaşan Kurtlar Vadisi'nin yayın tarihi ve adresi de belli oldu. Dizi, önümüzdeki şubat ayında, orijinal kanalı Show TV'de ekranlara gelecek.

Necati Şaşmaz, dizi hakkında yaptığı açıklamada "Kaos yönetimi diye bir ideoloji var. O ideoloji de dünyayı kaosa yöneltip, kaos ile yönetmek. Biz de bu kaos yönetiminden nasıl kurtulabiliriz, nasıl çıkış sağlayabiliriz derdini anlatmaya çalışacağız. Kaos durumlarında elimizden neler alınır, nelere karşı savaşmamız gerekir, nelerden muzdarip olabiliriz. Bunları hikayemizde anlatmaya çalışacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Kurtlar Vadisi efsanesinin yıllar sonra yeniden televizyon ekranlarına geri dönecek olması, sosyal medyada da büyük ilgi uyandırdı. Peki, siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.