Sadece 'Çakma' Otomobillerin Sergilendiği Bitfuarı [Video]

İngiltere'de düzenlenen Stoneleigh National Kit Car Show'da birçok spor otomobilin replikası görücüye çıktı. Bir YouTuber tarafından görüntülenen fuarda gerçeklerini aratmayacak kadar kaliteli tasarımlara sahip sahte Lamborghini'ler, Ferrari'ler ve Porsche'ler yer aldı.

Telefonların replikalarının yapılmasına uzun süredir alışığız ancak otomobillerin replikalarının yapılması pek sık rastlanan bir durum değil. Bir otomobilin replikası yapıldığında ortaya çıkan tasarım bir hayli ‘çakma’ görünse de bu olay İngiltere’de bir fuara dönüşecek kadar popüler hâle gelmiş.

YouTuber AdamC3046, İngiltere’de gerçekleştirilen Stoneleigh National Kit Car Show’u görüntüledi ve ortaya çok ilginç görüntüler çıktı. YouTuber’ın kendisi de fuara bir Dax Tojeiro replikası olan Cobra adlı bir otomobille katıldı. Adam’ın aracının da gayet iyi bir şekilde tasarlandığını söylemek mümkün.

Fuarda çok kaliteli tasarımlar da amatör tasarımlar da mevcut

Fuara tabii ki birçok replika Ferrari katıldı ancak bazılarının oldukça kaliteli bir işçilikle tasarlanmış olduğu görüldü. Öyle ki bazı araçların replika olduğunu anlamanın tek yolunun aracın bu fuarda yer aldığını görmek olduğu söylenebilir. Tabii ki özensiz ve amatörce geliştirilen araçlar da var ancak fuarın genel atmosferine bakıldığında oldukça eğlenceli görüntülerin ortaya çıktığı şüphesiz.

Fuarda öne çıkan araçlar arasında iki adet Lamborghini replikası mevcut. Bunlardan birisi Countach adlı bir kit otomobil ve orijinal modele oldukça yakın görünüyor. Aynı durumda sarı renkteki “Diablo” adlı Lamborghini için de geçerli diyebiliriz.

Ancak YouTuber Adam’a göre fuarın gözdesi bir Porsche 911 GT3. İlk bakışta araç normal bir 911 GT3 RS gibi görünüyor ve replika olduğunu anlamak için çok dikkatli olmak gerekiyor. Aracın geliştirilmesine harcanan çabayı düşündüğümüzde bu projenin bir ev garajında geliştirilen araçlardan çok farklı olduğunu söyleyebiliriz.