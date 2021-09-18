Bolt Sahiplerine Araçlarınızı Uzağa Park Edin Çağrısı

Son zamanlarda birden alev alarak etrafındaki ev ve araçlara da zarar veren Chevrolet Bold'un üreticisi General Motors'tan araç sahiplerine dalga geçer gibi bir tavsiye geldi. Üretici şirketin tavsiyesine göre Bolt kullanıcıları araçlarını diğer araçlardan en az 15 metre uzağa park etmeli.

General Motors; elektrikli Chevrolet Bolt aracı sahiplerine, araçlarını diğer araçlardan en az 15-16 metre uzağa park etmelerini tavsiye ediyor. Sebebi ise ani yangın riskini azaltmak.

Detroit araba üreticisi, 2016 yılından bu yana satılmış olan yaklaşık 142,000 Bolt model arabayı, bataryalarının aniden alev alması riski sebebiyle geri istedi. Şimdilik geri isteme maliyeti olarak 1,8 milyar doları gözden çıkaran General Motors buna ek olarak bir de durumdan hiç de memnun olmayan araba sahiplerinden araba satın alıyor.

General Motors, maliyetin büyük bir kısmını LG Corp'tan çıkarmayı umut ediyor:

Şirket, maliyetin büyük bir kısmını bataryanın üreticisi olan LG Corp’tan karşılamayı umut ediyor. Şirketin bu durum için verdiği tavsiye ise, bataryanın ısınmasını ve olası bir yangını önlemek için Bolt model araçlarını daha sınırlı kullanan araç sahiplerinin kafasını biraz karıştıracak nitelikte.

Araçlarını diğer araçlardan en az 15 metre uzağa park etmelerini öneren park rehberi, özellikle de şehrin göbeğinde yaşayan kullanıcılar için uygulaması neredeyse imkansız denebilecek bir uygulama.

Normal şartlar altında tam şarjla 259 mil gidebilen Bolt’un bu özelliği, General Motors’ın olası bir yangını önlemek adına koyduğu rehber sayesinde kısıtlanmış durumda. Otomobil üreticisinin Bolt sahiplerine bir diğer tavsiyesi ise şarjı %90 ile sınırlandırmaları, aracı daha sık şarja takmaları ve kalan menzilin yaklaşık 70 milinin altında bataryayı boşaltmamaları. Araçlarını şarj ettikten hemen sonra dışarıya park etmeleri ve gece boyunca şarjda bırakmamaları da verilen tavsiyeler arasında.

13 tane Bolt yangını vakası bildirilmiş durumda:

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi şimdiye kadar 13 adet Bolt’un alev aldığını söylese de General Motors bu yangınlardan 10 tanesini üstlenmiş olup kalan üç tanesi hakkında henüz bir açıklamada bulunmadı.