Tamamen yapay zekâ ile şarkıların bestelerini ve güftelerini yapan, kendisi de bir yapay zekâ ürünü 'karakter' olan ilk şarkıcı, Anna Indiana oldu. Indiana'nın ilk şarkısı ise biraz sönük.

Geçtiğimiz günlerde influencerların kaprislerinden ve egolarından bıkan İspanyol bir ajans, yapay zekâ teknolojilerini kullanarak kendi influencerlarını oluşturmuştu. Şimdi de tamamen yapay zekâ eseri bir şarkıcı ortaya çıktı. Anna Indiana adı verilen bu şarkıcının ilk parçası ise biraz vasat.

Söz: ChatGPT 4, Müzik: Musicfy, Şarkıcı: Yapay

"Merhaba dünya! Ben Anna Indiana ve bir yapay zekâ şarkıcı ve söz yazarıyım. İşte ilk şarkım, Betrayed by this Town. Anahtar notalar, tempo, akor ilerlemesi, melodi notaları, ritim, şarkı sözleri, imajım ve şarkı söylememe kadar her şey yapay zekâ kullanılarak otomatik olarak oluşturuldu. Umarım beğenmişsinizdir."

Pürüzsüz bir cilde, asla çatallaşmayan bir sese ve hiçbir egoya sahip olmayan bir şarkıcı isteyen yapımcıların hayallerini süsleyen o şarkıcıyı yapay zekâ ortaya çıkardı: Anna Indiana. Yaratıcılarının iddiasına göre Indiana, sözlerini ChatGPT 4 ile yazıyor, şarkılarının müziğini Musicfy gibi araçlarla oluşturuyor. Zaten kendisi de yapay zekâ ürünü bir isim. Hatta Anna Indiana da bir kısaltma: "Artificial Neural Networks Accelerate Innovative New Developments, Igniting A New Age", Türkçesi ile "Yapay Sinir Ağları Yeni Gelişmeleri Hızlandırarak Yeni Bir Çağı Başlatıyor."

Kimliğini açıklamayan geliştiricilere göre Anna Indiana için çeşitli yapay zekâ araçları bir arada kullanıldı. Sözleri ChatGPT 4 yazarken sözleri bir melodiye oturtmak için Synthesizer V kullanıldı. Şarkıyı seslendirmek için ise Musicfy'dan telifi olmayan bir ses seçildi.

Indiana pek beğeni toplayamadı

Anna Indiana'nın X'te paylaşılan videosu 21 milyon izlemeye ulaştı ancak gelen geri bildirimler pek de iç açıcı değil. Anthony Fantano gibi müzik eleştirmenleri parçayı beğenmediklerini ifade etti. Diğer kullanıcılar da Indiana'yı pek beğenmedi, hatta bazıları şarkıyı "Bugüne kadar dinledikleri en kötü şey" olarak nitelendirdi. Bizde tabii Çikita Muz gibi parçalar olduğu için daha kötülerini de duyduk ancak genel olarak Anna Indiana oldukça ortalama altı bir çıkış parçasına sahip.

Geçmişte de Hatsune Miku gibi sanal sanatçılar görmüştük ancak onların şarkı sözlerini, müziklerini gerçek insanlar yapıyordu. Sesleri de gerçek bir insanın sesleri üzerine modellenmişti. Anna Indiana belki vasat bir şarkıcı ancak bir kapıyı açtığı da gerçek.