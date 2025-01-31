Call of Duty: Black Ops 6, tüm platformlarda kısa süreliğine %30 oranında indirime girdi.

PC’den Xbox ve PlayStation’a kadar her hafta düzenli olarak farklı farklı oyunların indirime girdiğini görüyorduk. Şimdise geçtiğimiz aylarda piyasaya sürülen yeni Call of Duty oyunu Black Ops 6’da önemli bir fiyat indirimi yapıldı.

Black Ops 6’nın fiyatları; PC, Xbox ve PlayStation olmak üzere 3 platformda da %30 oranında indirime girdi. Aşağıdan oyunlara ulaşabilir ve fiyat değişimlerinin nasıl olduğunu görebilirsiniz.

Call of Duty: Black Ops 6'daki indirimlerin ardından fiyatlar bu şekilde değişti

Platform Normal fiyatı İndirimli fiyatı PC (Steam) 69,99 dolar 48,99 dolar (%30) Xbox 2.799 TL 1.959,99 TL (%30) PlayStation 2.799 TL 1.959,30 TL (%30)

*Linklere tıklayarak oyunun sayfalarına ulaşabilirsiniz.

Black Ops 6, Steam'de 10 Şubat tarihine kadar indirimli olacak. Xbox'ta 6 Şubat, PlayStation'da ise 13 Şubat'a kadar geçerli.