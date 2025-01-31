Microsoft, Xbox'ın hafta sonuna özel olarak ücretsiz oynanabilir olacak oyunlarını açıkladı. Bu hafta sonu toplam fiyatı 2.800 TL olan üç oyun ücretsiz olacak.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, Xbox sahiplerini memnun edecek bir duyuru gerçekleştirdi. Yapılan açıklamada geçmişte olduğu gibi bu hafta sonu da bazı oyunlara ücretsiz erişim sağlanabileceği belirtildi. Kampanya, 2 Şubat tarihine kadar geçerli olacak.

Microsoft'un açıklamasına baktığımızda bu hafta sonu ücretsiz olarak oynanabilecek 3 oyun sunulduğunu görüyoruz. Bu oyunlardan 3'ü için Xbox Game Pass Ultimate, Standard veya Core üyeliği gerekecek. Bir oyun içinse hiçbir aboneliğine ihtiyaç olmayacak.

İşte bu hafta sonu Xbox'ta ücretsiz oynanabilecek oyunlar

Sword Art Online Fractured Daydream (39,99 dolar - Steam)

(39,99 dolar - Steam) The Survivalists (12,49 dolar - Steam)

(12,49 dolar - Steam) Alan Wake 2 (912 TL - Epic Games)

Burada dikkat edilmesi gereken bir husus var. Alan Wake 2'yi ücretsiz oynamak için Xbox Game Pass abonesi olmak gerekmeyecek. Ancak bu oyun için ücretsiz oynanabilirlik durumu, sınırlı süreli. Dileyen tüm Xbox sahipleri, Alan Wake 2'yi 3 saat boyunca ücretsiz oynayabilecekler. Diğer oyunlar için böyle bir durum söz konusu değil.

Bu oyunlara ücretsiz olarak erişmek için yapmanız gerekenler:

Game Pass Ultimate, Standard veya Core abonesiyseniz giriş yaparak Microsoft Store üzerinden tek tek bu oyunlara girin ve yükleme seçeneğine tıklayın. Konsola indirmek için de Xbox Store'dan abonelikler kısmına gelin ve "Ücretsiz Oyun Günleri" bölümüne ilerleyin. Herkese sunulan oyunlarda ise Microsoft Store üzerinden sayfalarına girip "Ücretsiz Deneme" kısmına basmanız yeterli.