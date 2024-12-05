Activision, Call of Duty: Black Ops 6'yı ücretsiz hâle getireceğini açıkladı. Gelecek hafta başlayacak olan kampanya, tüm platformlar için geçerli olacak. Oyundaki neredeyse tüm modlar, bir haftalığına da olsa ücretsiz oynanabilir olacak.

Video oyun dünyasının önemli isimlerinden Activision, Call of Duty: Black Ops 6 için efsane bir kampanya başlattı. Oyunseverler, bu kampanya kapsamında oyunu tam 1 haftalığına ücretsiz olarak oynayabilecekler.

Activision tarafından yapılan açıklamaya göre 13 Aralık itibarıyla başlayacak kampanya, Xbox, PlayStation ve PC platformları için geçerli olacak. 20 Aralık Cuma gününe kadar devam edecek kampanya kapsamında oyuncular, Call of Duty: Black Ops 6'nın en azından bazı modlarını ücretsiz olarak oynayabilecekler.

Kampanya, hikâye modunu kapsamayacak

Activision'ın açıklamasına göre Call of Duty: Black Ops 6 için başlayacak kampanya, hikâye modunu kapsamayacak. Ancak oyuncular Team Deathmatch, Hardpoint, Domination, Kill Confirmed, Kill Order ve Prop Hunt modlarına erişim sağlayabilecekler. Ayrıca Zombi modu da kampanya kapsamında oynanabilecek.

Call of Duty: Black Ops 6 için başlatılacak kampanya ile ilgili aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Oyun ücretsiz olduğunda sizleri yeniden bilgilendireceğiz.