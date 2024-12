Call of Duty ve Squid Game iş birliği duyuruldu. İş birliğinin ne zaman başlayacağı açıklandı.

Son yılların popüler oyunlarından biri olan "Call of Duty", Netflix'in ünlü dizisi "Squid Game" ile yeni bir iş birliği duyurdu. Sosyal medyada paylaşılan kısa bir tanıtım videosuyla bu iş birliğinin Ocak 2025'te başlayacağı açıklandı.

Duyuruda, oyunun operatörlerinden birinin "Squid Game" sembollerini taşıyan tanıdık kartı kaldırdığı görüldü. Şimdilik iş birliği detayları paylaşılmamış olsa da, önceki iş birliklerine bakarak, oyunda temalı kostümler ve silahlar göreceğimizi tahmin edebiliriz.

Squid Game ve Call of Duty birleşimi oyuncuları heyecanlandırdı

Özellikle, dizinin 26 Aralık'ta yayınlanacak 2. sezonu öncesinde yapılan bu duyuru, oyuncular arasında heyecan yarattı. Activision'ın Microsoft tarafından satın alınmasının ardından, gelecekteki Call of Duty iş birliklerinin daha da genişleyeceği öngörülüyor. Sızıntılara göre, 'Call of Duty: Black Ops 6', Microsoft'un diğer ikonik oyunları olan Halo ve Gears of War ile iş birliği yapabilir. Bethesda'nın satın alınmasıyla birlikte Doom gibi oyunların da oyuna dahil edilmesi bekleniyor.

Bu iş birlikleri henüz resmi olarak doğrulanmamış olsa da, Call of Duty'nin gelecekteki iş birliklerinin geniş bir yelpazeye yayılacağını ve oyun dünyasında büyük ses getireceğini söyleyebiliriz. Gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğiz.