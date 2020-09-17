COD: Black Ops Cold War'ın Trabzon'da Geçen Oynanış Videosu

Activision’ın büyük bir hayran kitlesine sahip ünlü oyun serisi Call of Duty’nin 13 Kasım’da çıkacak yeni oyunu Black Ops Cold War için PlayStation 5 etkinliğine özel bir oynanış videosu paylaşıldı. Video, oyunun Trabzon’daki hikayesinden bir kesiti bizlere sundu.

Son günlerin en çok ses getiren oyunlarından olan Call of Duty: Black Ops Cold War için Sony’nin PlayStation 5 etkinliğinde bir oynanış videosu yayınlandı. Oyunun PS4 oyuncularına özel bir Alpha beta sürecini de destekleyeceğini müjdeleyen bu videoda ülkemiz için de çok özel bir bilgi yer alıyordu.

Activision’un büyük merakla beklenen oyununun yayınlanan son oynanış videosunda görüyoruz ki, oyunda Trabzon da yer alacak. Oynanış videosunu tamamen Trabzon’a ayıran Activison, buradaki havalimanında gerçekleşen aksiyon dozajı çok yüksek bir sahneyi bizlere sunuyor. Hareket eden bir uçağı durdurmaya çalıştığımız oynanış videosunda gördüğümüz kadarıyla grafikler son derece başarılı gözükürken, düşmanların ise Türk değil Rus bir çete olduğu düşünülüyor.

Call of Duty: Black Ops Cold War oynanış videosu:

Call of Duty: Black Ops Cold War’ın içinde Türkiye’den de mekanların yer alacağı biliniyordu, ancak bunun neresi olacağı hakkında bilgi sahibi değildik. Bu videoyla birlikte en azından bu noktalardan birinin Trabzon olduğunu doğrulamış olduk.

PS4 oyuncularına özel alpha sürümü bugün başlıyor

PS4 oyuncuları, bu hafta sonu Call od Duty: Black Ops Cold War’ın alpha sürümüne erişme imkanı yakalayacaklar. Bu erişim 17 Eylül, yani bugün Türkiye saatiyle 18.00’da başlayacak ve 20 Eylül saat 22.00’da son bulacak. Oyunun erken erişim betası ise 8 Ekim’de başlayacak.

Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu pek çok ülkeden haritalara sahip olan Call of Duty: Black Ops Cold War, 13 Kasım’da PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X ve S için yayınlanacak.