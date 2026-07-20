Büyük heyecanla beklenen Call of Duty filminin konusu hakkında hayranları çok sevindirecek detaylar paylaşıldı.

Eylül 2025’te dünyanın en büyük oyun serilerinden biri olan Call of Duty’nin hayranlarını çok heyecanlandıran bir gelişme yaşanmıştı. İkonik seriden uyarlanan bir filmin geleceği resmen duyurulmuştu. Bu yılın nisan ayında yapılan bir açıklamada ise filmin 30 Haziran 2028 tarihinde vizyona gireceği ifade edilmişti.

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Heyecanlı bekleyiş sürerken filmin detayları konusunda şimdiye kadar hiç bilgi bulunmuyordu. Bu durum geçtiğimiz hafta sonu itibarıyla nihayet değişti. Filmin yönetmenliğini üstlenecek Peter Berg, konusuyla ilgili detaylar paylaştı.

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Modern Warfare evreninde geçecek

Berg tarafından yapılan açıklamalara göre Call of Duty filmi, Modern Warfare oyunlarının evreninde geçecek. Yani filmde Black Ops veya diğer Call of Duty oyunlarından değil, Modern Warfare oyunlarından bir hikâye göreceğiz. En sevilen oyunların Modern Warfare olduğunu düşünürsek bu pek de şaşırtıcı değil.

Maalesef paylaşılan detaylar bu kadar. Hangi Modern Warfare’ı anlatacağını bilmiyoruz. Eskisi mi yenisi mi detaylandırılmamış ancak muhtemelen yeni oyunların evreninde geçecek. Ghost, Captain Price gibi ikonik karakterleri beyaz perdede görecek olmanın şimdiden heyecanı artırdığını söylemek mümkün. Peter Berg’ün Taylor Sheridan ile birlikte filmin senaryosunu yazdığını da ekleyelim.