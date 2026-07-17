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God of War Dizisinde Şok Gelişme: Kratos’u Canlandıran Ryan Hurst Set Sakatlığı Sonrası Rolü Kaybetti!

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Prime Video'nun merakla beklenen "God of War" dizisinde, başrol Kratos'u canlandıran Ryan Hurst'ün sette geçirdiği ciddi sakatlık nedeniyle rolden çıkarılmasına ve yerine yeni bir aktör aranmasına karar verildi.

God of War Dizisinde Şok Gelişme: Kratos’u Canlandıran Ryan Hurst Set Sakatlığı Sonrası Rolü Kaybetti!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Prime Video’nun en iddialı projelerinden biri olması beklenen God of War dizisinde oldukça üzücü bir gelişme yaşandı. PlayStation'ın oyun serisinden uyarlanan yapımda başrol Kratos’u canlandırmak üzere seçilen ünlü oyuncu Ryan Hurst, Vancouver'daki sette gerçekleştirdiği bir dublör sahnesi sırasında bacağını ciddi şekilde sakatladı.

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Haziran ayının sonlarında yaşanan bu olayda Hurst'ün pazu kasında yırtılma meydana geldi. Geçirdiği ameliyatın ardından iyileşme sürecine giren oyuncunun tamamen sağlığına kavuşmasının en az 4 ila 6 ay süreceği, eski gücüne tam anlamıyla dönmesinin ise bir yılı bulabileceği belirtiliyor. Projenin yapımcıları olan Sony Pictures Television ve Amazon MGM Studios, rolün gerektirdiği aşırı fiziksel efor nedeniyle Hurst'ün sete dönüşünün en erken 2027 yılını bulabileceğini öngörerek rolü başkasına devretme kararı aldı.

İçerikten Görseller

God of War Dizisinde Şok Gelişme: Kratos’u Canlandıran Ryan Hurst Set Sakatlığı Sonrası Rolü Kaybetti!
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Tüm dizi baştan çekilecek

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Dizinin senaristi ve yapımcısı Ronald D. Moore liderliğinde şubat ayında Vancouver'da başlayan çekimler, sakatlık anından itibaren tamamen durdurulmuş durumda. Prodüksiyonun durduğu ana kadar dizinin ilk iki sezonunun arka arkaya çekilmesi planlanıyordu ve şu ana kadar ilk 4 bölümün çekimleri tamamen tamamlanmıştı.

Ancak Kratos karakterini canlandıracak yeni bir aktörün kadroya dâhil olmasıyla birlikte, tamamlanan bu bölümlerin tamamı baştan çekilmek zorunda kalacak. Kratos'un oğlu Atreus karakterini çocuk oyuncu Callum Vinson'ın canlandırması sebebiyle, çocukların çok hızlı büyümesi gerçeği de göz önünde bulundurulduğunda mevcut eski görüntülerin kullanılması tamamen imkansız hâle geliyor.

Yeni oyuncunun seçilmesiyle birlikte hazırlıkların ağustos ortasında başlaması, çekimlerin ise ekim ortasında yeniden başlaması planlanıyor.

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