Son God of War oyunlarında Kratos'a can veren aktör Christopher Judge, Call of Duty Modern Warfare 3'e gönderme yapmasının ardından geliştiricilerden cevap aldı.

The Game Awards 2023 etkinliğinde birbirinden heyecan verici duyuruların verilmesine ve yılın enlerinin ödüllerine kavuşmasına şahit olduk. Oldukça keyifli geçen etkinlikte, belli başlı mizahi göndermelerin de yapılması da tüm eğlencenin tuzu biberi oldu desek yalan olmaz. Fakat Call of Duty: Modern Warfare 3’ün geliştiricileri, kendilerine yönelik yapılan bir göndermeyi havada bırakmamayı tercih etti. Söz konusu gönderme, Kratos’a hayat veren Christopher Judge’dan geldi. Ödülünü alan ve bunun ardından konuşmasını yapan seslendirme sanatçısı, X (Twitter) üzerinde Call of Duty geliştiricilerinden birtakım cevaplar aldı. “Daha kötüsünü duymuştuk” Sahnedeki Christopher Judge, geçen yıl olduğu gibi uzun bir konuşma yapmayacağını, fakat bu konuşmanın bile CoD Modern Warfare 3’ün hikâye modundan uzun olduğunu söyledi. Sonrasında kalabalık arasında gülme sesleri yükselmeye başladı. Eski geliştiricilerden Ajinkya Limaye, bu göndermenin “komik” olduğunu fakat tüm istatistiklerde CoD’un God of War serisini (muhtemelen hepsinin istatistikleri toplansa bile) “yok ettiğini” ve bunun aynı derecede komik olduğunu söyledi. Limaye daha sonra bu paylaşımını silse de hayranlar, diğer paylaşımlarının altında kendisine sürekli cevaplar yazıyor. Sanat yönetmenliğinde görev yapan Nelson Plumey ise “düşünsenize, oyununuz tüketildiğinde kullanıcı etkileşiminiz düşüyor. Ben düşünemiyorum…” şeklinde bir paylaşım yaptı. Haklı olarak da kullanıcılar, sadece hikâyesi olan bir oyunun elbette tüketildikten sonra etkileşiminin düşeceğini savundu. Daracy Sandall ise geliştiriciler olarak daha kötülerini duyduklarını, fakat kendileriyle aynı sektörde olan birinden, oyunculuk sektöründeki başarıları kutlamak için gerçekleştirilen bir etkinlikte bu sözleri beklemediğini belirtti. Özellikle de geliştirme sürecinde sızıntıların yaşanmasından da bahsetti. Editör notu: Açıkçası yapılan şakanın oyun sektörünü ilgilendirdiği ve bireysel olarak geliştiricilerin hedef alınmadığı gayet ortadaydı. “Biz o kadar çalıştık, sızıntılar yapıldı, şu kadar ayda oyun çıkarmamız gerekti.” gibi düşünceler maalesef Modern Warfare 3’ü düzeltmeye yetmiyor. Çünkü bunlar geliştiricilerden bağımsız olarak zaten ‘olmaması’ gereken şeyler. Sırf 16 aylık süreçte gece gündüz çalışıldı diye bir oyuna güzel diyemeyiz. Eğer buna yönelik bir şey yapılacaksa da bunun, dile getirilen göndermeleri kesmek değil; oyun sektörünün kanayan yarası hâline gelmiş olan kısa süreli teslim tarihlerini, işten çıkarmaları, bug dolu Benim oyunum seninkini döver" kavgası pek de mantıklı görünmüyor. bir oyuna güzel diyemeyiz. Eğer buna yönelik bir şey yapılacaksa da bunun, dile getirilen göndermeleri kesmek değil; oyun sektörünün kanayan yarası hâline gelmiş olan kısa süreli teslim tarihlerini, işten çıkarmaları, bug dolu oyunlar çıkarıp sonradan düzeltme alışkanlığını, “zaten ne çıkarırsak alacaklar” düşüncesiyle tavan fiyattan oyun çıkarma alışkanlığı gibilerini çözmek olması gerektiğini düşünüyorum. "" kavgası pek de mantıklı görünmüyor. Tabii Chris’in söylediklerini o etkinlik için ağır bulanlar da var. Benim düşüncelerimi haberden bağımsız tutarak soruyu size yöneltelim: Sizce Chris’in bu etkinlikte böyle bir şaka yapması uygunsuz mu, yoksa Call of Duty geliştiricileri olaya fazla mı tepki veriyor? İLGİLİ HABER Yeni Oyunlar, DLC'ler, Modlar: İşte The Game Awards 2023'te Gerçekleştirilen Tüm Duyurular! Webtekno'yu Threads'de takip et, haberleri kaçırma

