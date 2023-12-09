The Game Awards 2023 etkinliğinde birbirinden heyecan verici duyuruların verilmesine ve yılın enlerinin ödüllerine kavuşmasına şahit olduk. Oldukça keyifli geçen etkinlikte, belli başlı mizahi göndermelerin de yapılması da tüm eğlencenin tuzu biberi oldu desek yalan olmaz. Fakat Call of Duty: Modern Warfare 3’ün geliştiricileri, kendilerine yönelik yapılan bir göndermeyi havada bırakmamayı tercih etti.
Söz konusu gönderme, Kratos’a hayat veren Christopher Judge’dan geldi. Ödülünü alan ve bunun ardından konuşmasını yapan seslendirme sanatçısı, X (Twitter) üzerinde Call of Duty geliştiricilerinden birtakım cevaplar aldı.
“Daha kötüsünü duymuştuk”
Sahnedeki Christopher Judge, geçen yıl olduğu gibi uzun bir konuşma yapmayacağını, fakat bu konuşmanın bile CoD Modern Warfare 3’ün hikâye modundan uzun olduğunu söyledi. Sonrasında kalabalık arasında gülme sesleri yükselmeye başladı.
Eski geliştiricilerden Ajinkya Limaye, bu göndermenin “komik” olduğunu fakat tüm istatistiklerde CoD’un God of War serisini (muhtemelen hepsinin istatistikleri toplansa bile) “yok ettiğini” ve bunun aynı derecede komik olduğunu söyledi. Limaye daha sonra bu paylaşımını silse de hayranlar, diğer paylaşımlarının altında kendisine sürekli cevaplar yazıyor.
Sanat yönetmenliğinde görev yapan Nelson Plumey ise “düşünsenize, oyununuz tüketildiğinde kullanıcı etkileşiminiz düşüyor. Ben düşünemiyorum…” şeklinde bir paylaşım yaptı. Haklı olarak da kullanıcılar, sadece hikâyesi olan bir oyunun elbette tüketildikten sonra etkileşiminin düşeceğini savundu.
Daracy Sandall ise geliştiriciler olarak daha kötülerini duyduklarını, fakat kendileriyle aynı sektörde olan birinden, oyunculuk sektöründeki başarıları kutlamak için gerçekleştirilen bir etkinlikte bu sözleri beklemediğini belirtti. Özellikle de geliştirme sürecinde sızıntıların yaşanmasından da bahsetti.
Editör notu:
Tabii Chris’in söylediklerini o etkinlik için ağır bulanlar da var. Benim düşüncelerimi haberden bağımsız tutarak soruyu size yöneltelim: Sizce Chris’in bu etkinlikte böyle bir şaka yapması uygunsuz mu, yoksa Call of Duty geliştiricileri olaya fazla mı tepki veriyor?