NPD Group, ABD'de 2022 yılının en çok satan 10 oyununu açıkladı. Call of Duty: Modern Warfare II, Elden Ring’i de geçerek 1 numaraya yerleşti.

Tüm yıl Call of Duty: Modern Warfare II zirvede yer alırken onu Elden Ring, Madden NFL 23, God of War Ragnarok ve Lego Star Wars: The Skywalker Saga takip etti. NPD'den Mat Piscatella, Elden Ring'in Modern Warfare II'yi geride bırakarak 2022'nin bir numarası olacağını öngörmüştü ancak öyle olmadı.

Modern Warfare 2, ABD'de hem Aralık ayı hem de tüm yıl listesinde ilk sırada yer aldı

Aralık 2022'de Modern Warfare II zirveye otururken; Pokemon Scarlet/Violet, God of War Ragnarok, Madden NFL 23 ve FIFA 23 ilk beşte yer aldı.

Nintendo’nun Pokemon Scarlet/Violet’i tüm yıla bakıldığında altıncı sırada yer alırken, Pokemon Legends: Arceus ABD'de 2022'nin en çok satan sekizinci oyunu oldu. Sony'nin MLB The Show 22'si ise Xbox veya Switch dijital satışları dahil olmamasına rağmen yılı 10. sıraya yerleşebildi.

ABD'de Aralık 2022'nin En Çok Satan 10 Oyunu

Call of Duty: Modern Warfare II Pokemon Scarlet/Violet* God of War Ragnarok Madden NFL 23 FIFA 23 Sonic Frontiers Elden Ring Need For Speed Unbound Mario Kart 8* Crisis Core: Final Fantasy VII: Reunion

*Dijital satışlar dahil değildir.

ABD'de 2022 Yılının En Çok Satan 10 Oyunu

Call of Duty: Modern Warfare II Elden Ring Madden NFL 23 God of War Ragnarok LEGO Star Wars: The Skywalker Saga Pokemon Scarlet/Violet* FIFA 23 Pokemon Legends: Arceus* Horizon Forbidden West MLB The Show 22**

**Xbox ve Switch dijital satışları dahil değildir.

*Dijital satışlar dahil değildir.