Infinity Ward, yeni duyurulan Call of Duty: Modern Warfare 4’ü ön siparişte satın alanların oyuna erken erişebileceğini açıkladı.

Dünyanın en çok sevilen oyun serilerinden biri olan Call of Duty’nin yeni oyunu olacak Modern Warfare 4, geçtiğimiz haftalarda resmen tanıtılmıştı. Yapılan açıklamalarda hikâyeyi yepyeni bir yere taşıyacak, Captain Price ve Ghost gibi karakterleri taşıyacak oyunun 23 Ekim 2026’da piyasaya sürüleceği duyurulmuştu.

Şimdi ise Modern Warfare 4 ile ilgili oyunseverleri mutlu edecek bir duyuru geldi. Infinity Ward, yaptığı açıklamada büyük heyecanla beklenen yeni oyun için erken erişim imkânı sunacağını duyurdu.

Hikâye moduna 1 hafta erken erişmek mümkün olacak

Infinity Ward, ön sipariş veren kullanıcıların Call of Duty: Modern Warfare 4 oyununun hikâye moduna 1 hafta önceden, yani 16 Ekim 2026 tarihinde erken erişim sağlayabileceğini açıkladı. Modern Warfare 3 ve 2 oyunlarında da benzer bir yaklaşım sergilenmişti.

Sadece Steam, PS Store gibi platformlardan ön sipariş ile alınan dijital versiyonlarda geçerli olduğunun altını çizelim. Oyun, Steam’de 69,99 dolarlık fiyata sahip. PlayStation ve Xbox’ta ise 3.199 TL’ye satılıyor.