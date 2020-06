Modern Warfare ve Warzone 4. Sezon Güncellemeleri Yayınlandı

Infinity Ward, Call of Duty: Modern Warfare ve Call of Duty: Warzone için ayrı ayrı güncellemeler yayınlandı. Güncellemelerle birlikte oyunlara yeni modlar, yeni haritalar ve yeni silahlar eklendi.

Geçtiğimiz hafta oyun güncellemeleri konusunda oldukça dolu dolu geçti ve Call of Duty de bu oyunlardan bir tanesiydi. Oyunun geliştirici stüdyosu Infinity Ward, Call of Duty: Modern Warfare ve Warzone için “Season Four Reloaded” güncellemesini yayınladı. Yeni sözleşmelerin ve silahların bulunduğu güncellemede Warzone’daki oyuncu sayısı da geçici olarak artırıldı.

Infinity Ward’un Call of Duty: Modern Warfare için gönderdiği güncelleme 22 GB – 36 GB arasında ve konsol oyuncularının ayrıca 3,5 GB’lık ek bir güncellemeyi yüklemesi ve sistemi yeniden başlatması gerekiyor. Warzone’da ise bu güncellemenin boyutu 22 GB – 30 GB arasında.

Warzone güncellemesi

Warzone’a gelen güncellemeyle 200 oyuncu ya da Battle Royale Quad’da 50 “Quads of Operators” birbirine karşı mücadele verecek. Anca bu güncelleme sadece sınırlı bir süre için oyuncularla birlikte olacak.

Warzone oyuncuları, bundan sonra “Supply Run Contract”ları alabilecekler. Ancak oyuncuların “Buy Station” yakınlarına ulaşmaları için sınırlı zamanları olacak. Oyuncular, bu sınırlı süre içerisinde ulaşmayı başarırlarsa Buy Station’dan satın almaları indirimli şekilde yapabilecekler. Geliştiriciler, oyuncuların Buy Station’a ulaşmaları için bir vasıta bulmalarını tavsiye etti.

Yeni güncellemeyle birlikte oyuncular “Juggernaut Royale” modunu deneyimleyebilecekler. Oyuncuların Juggernaut olabilmeleri içinse bakım paketi bulmaları gerekecek. Juggernaut’lar, araçlara ve düşmanlara saldırabilmek için bir “mini-gun” alacaklar. Eğer ki bu Juggernaut, Gulag’a gönderilirse yeni bir bakım paketi başka bir oyuncu için çıkacak.

Modern Warfare güncellemesi

Modern Warfare oyuncularına “Cheshire Park” olarak adlandırılan yeni bir harita sunuluyor. Londra’da kurulan haritada bahçe ve sera bulunacak. Haritada binalar, mağazalar, telefon kulübeleri ve diğer yapılar oyuncuların saklanması ve siper alması için hizmet edecek.

Oyunda ayrıca “Team Defender” adı verilen yeni bir çoklu oyuncu modu bulunuyor. Team Defender, aslında “bayrak kapmaca” modunun farklı bir sürümü gibi. Infinity Ward’dan yapılan açıklamaya göre bir ekip üyesinin yakalaması ve elinde tutması için sadece bir bayrak bulunacak. Ekipler, bayrağı ellerinde tuttukları her saniye için puan kazanacaklar.

Teçhizat ve silah güncellemesi

Birçok güncellemede olduğu gibi bunda da yeni silahlar ve teçhizatlar bulunuyor. Oyunda artık teçhizat olarak yeni bir “Spotter Scope” yer alıyor. Oyuncular, ayrıca oyun içi mücadelelerden “Rytec AMR Sniper Rifle” kazanabilecekler. Ayrıca mağazadan “Lost Souls” paketiyle ayrıntılı tasarı edinebilecekler.