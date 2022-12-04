The Boys’un bu yıl içerisinde duyurulan yan dizisi Gen V’den ilk bakış fragmanı paylaşıldı. Gelin fragmanı önce izleyelim sonra değerlendirelim.

Amazon Prime Video’nun Fleabag ile birlikte belki de en popüler dizisi diye adlandırabileceğimiz absürt süper kahraman dizisi The Boys’un bildiğiniz gibi bir yan dizisi çekiliyordu. Temmuz ayında dizinin ismi ‘Gen V’ olarak açıklanmıştı.

Hiç beklemediğimiz bir anda Gen V dizisinin ilk fragmanı, Amazon tarafından paylaşıldı. Gelin önce fragmanı izleyelim sonra değerlendirelim.

Gen V 1. Sezon ilk bakış fragmanı:

Brezilya'daki bir etkinlikte prömiyeri yapılan videoda Chance Perdomo, Lizze Broadway, Shelley Conn, Maddie Phillips, London Thor, Derek Luh, Asa Germann, Patrick Schwarzenegger, Sean Patrick Thomas ve Marco Pigossi gibi daha önce de duyurulan oyuncuları görüyoruz

Ayrıca Clancy Brown, Alexander Calvert ve Jason Ritter'in, daha önce duyurulan oyuncu kadrosu ve Jessie Usher, Colby Minifie ve P.J. Byrne'den A-Train, Ashley Barrett ve Adam Bourke'un The Boys’taki rollerini yan dizi Gen V’de de canlandırdıklarını öğrenmiş olduk.

Bunun dışında fragmanda bariz bir kan teması mevcut. Herkes kanlar içinde özellikle paylaşılmış, dolayısıyla dizi The Boys'un izini olduğu gibi takip edecek gibi görünüyor.