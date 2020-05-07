CoD: Warzone Güncellemesiyle Helikopterler Kaldırılacak

Infinity Ward resmi Twitter hesabından yapılan bir paylaşımda, yeni güncellemeyle Call of Duty: Modern Warfare’de yapılacak değişiklikler yer aldı. Bu değişikliklere göre Warzone’da artık helikopterler yer almayacak.

Çıktığı günden itibaren en çok oynanan oyunlar arasında yer edinmeyi başaran ve bu başarısını sürdüren Call of Duty: Modern Warfare, düzenli olarak güncellemeler almaya devam ediyor. Bu güncellemelerle birlikte oyunda bulunan birçok hata gideriliyor ve oyuna yeni içerikler ekleniyor.

Oyuna gelen güncellemeler genel anlamda yeni oyun içi ögeler sunsa da bu kez durum farklı olacak. Bugün Infinity Ward tarafından yapılan paylaşıma göre yeni Call of Duty: Modern Warfare güncellemesiyle birlikte oyuncuların her oyun aktif olarak kullandıkları bir araç oyundan kaldırılacak.

Warzone'da artık helikopterler uçmayacak:

Infinity Ward’un yaptığı paylaşıma göre Call of Duty: Modern Warfare’e gelecek yeni güncellemeyle birlikte helikopterler artık oyunda yer almayacak. Böylece oyuncuların zaman zaman oyunu kazanmak, zaman zamansa alandan kaçmak için kullandıkları bu hızlı araç artık kullanılamayacak.

Call of Duty: Modern Warfare’e gelecek güncelleme, tüm oyun modlarındaki helikopterleri kaldırmayacak. Helikopterler, yalnızca Battle Royale oyun modu olan Call of Duty: Warzone’da kullanılamayacak. Diğer oyun modlarında oyuncular helikopterleri kullanmaya devam edebilecek.

Güncellemedeki yenilikler helikopterlerle sınırlı değil. Infinity Ward tarafından yapılan paylaşımda Modern Warfare’e gelecek yenilikler de yer aldı. Paylaşımda Playlist Güncellemesi başlığı altında listelenen değişiklikler şu şekilde: