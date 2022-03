Call of Duty: Warzone'un Mobil Sürümü Resmen Duyuruldu

Activision, bugün paylaştığı blog gönderisinde Call of Duty: Warzone'un mobil sürümünü resmen duyurdu. Bir iş ilanı niteliğinde olan gönderide Warzone ve Mobile arasındaki ince fark da belirtildi.

Bilgisayar dünyasında olduğu kadar artık mobil dünyada da aktif olan Activision, özellikle Call of Duty: Mobile oyunuyla mobil dünyada popülerliğini korumaya devam ediyor. Şirketin mobil dünyadaki yeni atılımları merakla beklenirken bugün beklenmedik bir haber paylaşıldı. Activision, Call of Duty: Warzone’un mobil sürümünü açıkladı.

İnternet sitesinde bir blog yazısı paylaşan Activision, bu haberi aslında bir iş ilanıyla birlikte verdi. Şirket, mobil oyun geliştiricilerini Call of Duty: Warzone’un mobil sürümünü geliştirmek için bünyesine katılmaya çağırdı. Ayrıca Call of Duty: Mobile ve Warzone’un birbirinden neden farklı olacağını da açıkladı.

"Warzone ve Mobile karıştırılmamalı"

Activision, paylaştığı açıklamasında yeni geliştirilecek Call of Duty: Warzone’un mevcut Call of Duty: Mobile ile karıştırılmaması gerektiğini belirtti. Şirket Call of Duty: Mobile’ın ilk battle royale oyun modu Blackout’tan esinlenerek Çinli oyun devi Tencent tarafından geliştirildiğini vurguladı. Warzone’un ise Activision’ın kendi bünyesindeki stüdyoları tarafından geliştirileceğini belirtti.

Call of Duty: Warzone’un mobil sürümünde neler sunulacağına dair henüz bir bilgi bulunmuyor. Fakat oyunda çalışmak üzere mühendisliğinden sanatına, pazarlamasından daha pek çok role yeni kişileri şirkete çağırıyorlar.