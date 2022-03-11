Call of Duty: Warzone'un Mobil Sürümü Resmen Duyuruldu

Bilgisayar dünyasında olduğu kadar artık mobil dünyada da aktif olan Activision, özellikle Call of Duty: Mobile oyunuyla mobil dünyada popülerliğini korumaya devam ediyor. Şirketin mobil dünyadaki yeni atılımları merakla beklenirken bugün beklenmedik bir haber paylaşıldı. Activision, Call of Duty: Warzone’un mobil sürümünü açıkladı.
İnternet sitesinde bir blog yazısı paylaşan Activision, bu haberi aslında bir iş ilanıyla birlikte verdi. Şirket, mobil oyun geliştiricilerini Call of Duty: Warzone’un mobil sürümünü geliştirmek için bünyesine katılmaya çağırdı. Ayrıca Call of Duty: Mobile ve Warzone’un birbirinden neden farklı olacağını da açıkladı.
"Warzone ve Mobile karıştırılmamalı"
Activision, paylaştığı açıklamasında yeni geliştirilecek Call of Duty: Warzone’un mevcut Call of Duty: Mobile ile karıştırılmaması gerektiğini belirtti. Şirket Call of Duty: Mobile’ın ilk battle royale oyun modu Blackout’tan esinlenerek Çinli oyun devi Tencent tarafından geliştirildiğini vurguladı. Warzone’un ise Activision’ın kendi bünyesindeki stüdyoları tarafından geliştirileceğini belirtti.
Call of Duty: Warzone’un mobil sürümünde neler sunulacağına dair henüz bir bilgi bulunmuyor. Fakat oyunda çalışmak üzere mühendisliğinden sanatına, pazarlamasından daha pek çok role yeni kişileri şirkete çağırıyorlar.