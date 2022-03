Elden Ring'de Dünya Rekoru: Oyun 1 Saatte Bitirildi [Video]

LilAggy takma ismini kullanan bir yayıncı, geçtiğimiz hafta itibarıyla piyasaya sürülen Elden Ring'i 59 dakika 38 saniyede bitirdi. Bu başarısıyla tarihe geçen yayıncı, o anları YouTube kanalı üzerinden de paylaştı.

Video oyun tutkunlarının uzunca bir süredir bekledikleri Elden Ring, geçtiğimiz hafta nihayet yayınlandı. Konsol sahibi oyuncular PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S ya da Xbox One üzerinden, PC sahipleri ise Steam aracılığıyla bu oyunla haşır neşir durumdalar. Şimdi sizlere, video oyun dünyasının gündemine düşecek bir gelişmeden bahsedeceğiz.

LilAggy takma ismiyle Twitch'te yayın yapan bir oyun tutkunu, Elden Ring ile ilgili eşi benzeri görülmemiş bir rekora imza attı. Öyle ki oyunun hikaye modu, tam 59 dakika 38 saniyede bitirildi. Oyunu oynarken ki rahatlığı dikkatlerden kaçmayan LilAggy, başarısı ile video oyun tutkunlarının gözde yayıncıları arasına girecek gibi görünüyor.

İşte Elden Ring'in bittiği o an

Aksiyon rol yapma türünün son üyeleri arasına giren Elden Ring, hala pek çok oyuncu için ulaşılamaz durumda. Zira oyunun sistem gereksinimleri hayli yüksek. Haliyle özellikle de ülkemizdeki oyun tutkunları, Elden Ring'i yalnızca yayınlar üzerinden izleyerek bitireceklerini düşünüyorlardı. Oyunun piyasaya sürülmesinden çok kısa bir süre sonra, LilAggy bu imkanı sunmuş oldu.

Elden Ring, ünlü yazar George R. R. Martin iş birliğinde hayata geçirilen özel bir proje. İlk kez E3 2019'da tanışma imkanı yakaladığımız oyun, fantastik bir dünyada geçiyor. Lands Between isimli kurgusal dünya, her türlü aksiyona gebe oluşu ile de dikkat çekiyor. Duyurulduğu günden beri hem RPG hem de fantastik oyun türünü seven oyuncuların favorisi haline gelen Elden Ring, tek oyunculu hikaye moduna ek olarak çok oyunculu olarak da deneyimlenebiliyor.

İşte Elden Ring'in 1 saatte bitirildiği o yayın