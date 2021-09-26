General Motors tasarım ekibi, resmi Instagram hesabı üzerinden stok olarak görmeye alışık olmadığımız bir Camaro modeli paylaştı. Oldukça güzel görünen aracın yeni bir model mi olacağı yoksa bir 'elveda' modeli mi olacağı tartışılıyor. Daha önce elektrikli bir Camaro modelinin çıkacağı konuşuluyordu.

Chevrolet Camaro modeli, Ford Mustang ve Dodge Challenger gibi araçların yanında Amerikan kas arabalarının arasında büyük yer tutuyor. Filmlerde ve dizilerde de sık sık gördüğümüz aracın güçlü duruşu, keskin detayları ve hepsinden öte, içleri eriten motor sesi, kendisinin akıllara kazınmasında büyük rol oynamıştı.

Fakat teknoloji geliştikçe ve daha verimli yakıtlar kullanan araçlar ortaya çıktıkça, Camaro gibi büyük miktarlarda fosil yakıt kullanan araçların üretimden kalkması söz konusu oluyor. Aracın üretimden kalkıp kalkmayacağı uzun süredir konuşuluyor ve General Motors da tartışmalara pek katkıda bulunmuyor. Fakat şimdi araç, Instagram üzerinden paylaşılan bir görsel ve LethalGarage adlı YouTube kanalının verdiği bilgilerle karşımızda.

Camaro’nun son modeli bu olabilir:

Gördüğünüz fotoğraf, General Motors’un tasarım bölümünün resmi Instagram sayfasında paylaşıldı. Fotoğrafın daha da ötesinde bilgilere ulaşan LethalGarage kanalı, aracın tasarımı ve performansı konusunda da detaylar verdi.

2024'te karşımıza çıkacak olan ve Camaro'ların son modeli olması beklenen araca dışarıdan bakıldığında yeni bir spoiler ve karbon fiber dokunuşlar dikkat çekecek. Frenler ise karbon seramik bir yapıyla karşımıza çıkacak. 670 beygir gücüne sahip olan araçta 670Nm tork bulunacak. Bunlara ek olarak araç, Collector Edition (Koleksiyoncu Sürümü) adıyla karşımıza çıkacak. LethalGarage’ın ardından Muscle Cars & Trucks kanalı da elindeki bilgileri sundu.

Buradaki bilgilere göre ise Camaro modelleri 2023’e kadar önemli bir geliştirme almayacak. Bunun dışında sonuncu model olması beklenen araçtan sadece 2.000 adet üretilecek.

Elektrikli de olabilir:

Geçtiğimiz aylarda Camaro’nun elektrikli bir sedana dönüşebileceğini sizlerle paylaşmıştık. Bu söylentiler de göz önünde bulundurulduğunda içten yanmalı motor serüvenine son veren aracın elektrikli haliyle karşımıza çıkması da muhtemel diyebiliriz.

Bu bağlamda sevilen Camaro’nun kaderinin nasıl olacağını zaman gösterecek. Peki sizce elektrikli bir Camaro, şimdikiyle aynı etkiyi yaratabilir mi?