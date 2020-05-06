Vücudumuzdaki Elektrikle Atmosferdeki Elektrik Bağlantılı

Tel Aviv Üniversitesi’nden bilim insanları, canlıların vücudunda meydana gelen düşük frekanslı elektriksel aktivite ile atmosferdeki elektrik alan arasında doğrudan bir bağlantı keşfettiler.

Omurgalı ve omurgasız canlıların vücudunda meydana gelen elektriksel aktiviteler, düşük frekanslı olması nedeniyle uzun bir zaman boyunca kaynağı ve tıbbi potansiyeli açısından bilim insanları tarafından görmezden gelindi. Ancak canlıların vücutlarının elektriksel aktivitesi üzerine yapılan yeni bir çalışma, elektriksel aktivitedeki anormalliklerden meydana gelen epilepsi ve parkinson gibi hastalıkların yeni tedavilerinin yolunu açabilir.

Tel Aviv Üniversitesi’nin Porter Çevre ve Yer Bilimleri Okulu’ndan araştırmacıların International Journal of Biometeorology’de yayınlanan çalışmalarında, atmosferdeki küresel yıldırım etkinliğinin ölçüm değerleri ile canlıların vücutlarının elektriksel aktivitesi arasında büyük bir benzerlik olduğu dile getiriliyor.

Canlıların elektriksel aktive ile ilgili evrimi, gözün evrimine benziyor

Araştırmacılardan Prof. Colin Price, canlı organizmalarının çevredeki elektriği kullanmak için üzere evrimleştiğini varsaydıklarını söyledi. Price, canlı vücudunun Dünya'daki elektriği kullanmak için evrimleşmesini, Güneş ışığına karşı gözün milyarlarca süren evrimine benzettiğini de belirtti.

Küresel yıldırım faatliyetleri tarafından sürekli olarak üretilen atmosferdeki doğal elektromanyetik rezonans frekansları, canlıların hücrelerindeki elektriksel aktivitenin gelişimi için elektrik alanları sağladı. Prof. Colin Price ve meslektaşlarının araştırması, bazı hayvanların vücutlarındaki elektriksel spektrumun, yıldırımlar tarafından üretilen atmosferik elektrik alandan ayırt etmenin zor olduğunu gösteriyor.

Prof. Colin Price, çalışma ile ilgili yaptığı açıklamada insan vücudunun elektriksel aktivitesi ve atmosferdeki elektrik alan arasındaki benzerliğin gelecekte, vücuttaki elektrik aktivitesinin anormalliğinden meydana gelen hastalıkların tedavisinde kullanılabileceğini söyledi.

Çalışmayı gerçekleştiren bilim insanları, araştırmaları sırasında yıldırımlarla insan ve hayvan sağlığı arasında bağlantı kuran diğer çalışmaları da incelediler. Price, kendi çalışmalarından net bir resim ortaya çıkarmak için geçmiş çalışmaların önemli olduğunu söylüyor.

Canlıların vücutlarındaki elektriksel aktivite ile yıldırımların atmosferde oluşturduğu elektriksel alan arasındaki benzerliğin bulunmasının ardından bilim insanları, bu alanda daha fazla çalışma yapmaya karar verdiler. Yıldırımların oluşturduğu bu düşük frekanslı elektrik alanının canlı organizmaları nasıl etkilediğini anlamak için şimdi yeni deneyler tasarlanıyor. Çalışma ile ilgili makalenin baş yazarı olan Prof. Colin Price, yapacakları ilk deneyin atmosferin elektriksel alanının bitkilerin fotosentezi üzerindeki etkisini incelemek olduğunu söyledi.