Twitch Rakibi Canlı Yayın Platformu DLive, Kapanacağını Açıkladı

Bir dönem Twitch’e alternatif olarak öne çıkan canlı yayın platformu DLive, 8 yılın ardından kapanma kararı aldı. Kullanıcı kaybı, yayıncıların platformdan ayrılması ve artan rekabet baskısı, DLive’ın sonunu getirdi.

Canlı yayın dünyasında yıllardır “Twitch’e rakip” olarak anılan DLive, artık resmen sahneden çekiliyor. Özellikle farklı gelir modeliyle dikkat çeken platform, bir dönem ciddi bir kullanıcı kitlesi yakalamıştı.

Ancak işler uzun vadede planlandığı gibi gitmedi. Yayıncıların ve izleyicilerin büyük platformlara yönelmesiyle birlikte DLive’ın büyümesi durma noktasına geldi. Sonunda da platform için kaçınılmaz karar verildi: kapanış.

Farklı sistemi vardı ama yetmedi: DLive neden tutmadı?

DLive’ın en dikkat çekici yanı, blockchain tabanlı ödül sistemi idi. Platform, içerik üreticilerine daha adil kazanç sunmayı hedefliyordu. Kulağa oldukça iyi geliyor, değil mi? Ancak pratikte bu sistem geniş kitleleri çekmekte yeterli olmadı.

Çünkü işin gerçeği şu: Kullanıcılar hâlâ en çok içeriğin olduğu yere gidiyor. Twitch, YouTube ve son dönemde yükselen Kick gibi platformlar; hem içerik hem de gelir tarafında DLive’ın çok önüne geçti.

Yayıncılar gidince sistem çöktü

Bir platformun kaderini belirleyen en önemli şeylerden biri yayıncılar. DLive da bu noktada büyük darbe aldı. Büyük içerik üreticileri platformdan ayrıldıkça izleyici kitlesi de hızla eridi.

Bu durum, platformun gelir modelini de doğrudan etkiledi. Bağış ve sınırlı gelir kaynakları, DLive’ın uzun vadede ayakta kalmasına yetmedi. Kısacası zincirleme bir düşüş yaşandı ve platform sürdürülemez hale geldi.