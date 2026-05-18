Spotify Premium 3 Ay Ücretsiz Oldu! İşte Kullanabilmek İçin Yapmanız Gerekenler

Spotify, 3 ay ücretsiz kampanyası başlattı. Nasıl bu kampanyadan yararlanabileceğinizi anlattık.

Gökay Uyan

Spotify, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en popüler müzik platformu konumunda bulunuyor. Spotify’ın Premium sürümünün normalde aylık abonelik fiyatı 99 TL. Ancak şirket tarafından başlatılan yeni bir kampanya, bir süreliğine ücretsiz bir şekilde Spotify Premium’u denemenize imkân tanıyor.

Spotify, bir zamanlar çok popüler olan “3 Ay Ücretsiz” kampanyasını resmen geri döndürdü. Şu anda yeni kullanıcılar, ilk üç aylarında herhangi bir ücret ödemeden Spotify’ı kullanabilecekler.

Yeni abone olmanız gerekiyor

Spotify’ın 3 ay ücretsiz kampanyası, sadece yeni aboneler için geçerli. Yani daha önce Spotify Premium’a abone olduysanız kampanyadan yararlanamıyorsunuz. Eğer kampanyaya uygunsanız kaydolduktan sonra 3 ay boyunca herhangi bir ödeme yapmanız gerekmeyecek. Ancak 3 ay dolduğunda kartınızdan 99 TL’lik aylık ücret otomatik çekilmeye başlayacak. Sadece 3 ay kullanayım derseniz kaydolduktan sonra aboneliğinizi iptal etmeniz lazım.

Spotify Premium’un 3 ay ücretsiz kampanyası 22 Haziran 2026 tarihine kadar devam edecek. Premium; reklamsız deneyim, çevrim dışı müzik dinleme, yüksek ses kalitesi, indirme, arkadaşlarla aynı anda dinleme, dinleme sırasını düzenleme gibi birçok avantaja sahip. Aşağıdan 3 ay ücretsiz kampanyasına nasıl ulaşacağınızı anlattık.

Spotify 3 ay ücretsiz kampanyası için ne yapmanız gerekiyor?

  • Adım #1: Buradaki bağlantıya tıklayarak Spotify’ın Premium sayfasına gidin.
  • Adım #2: 3 ay ücretsiz yazan kısmın altndaki “Premium’u edin” kısmına basın.
  • Adım #3: Açılan sayfada “Kaydol” bölümüne basın.
  • Adım #4: Sizden istenen kişisel bilgiler ve kart bilgilerini girerek Spotify’a kaydolun ve 3 ay ücretsiz şekilde kullanmaya başlayın. Daha önce Premium’u kullanmamış bir hesap olması gerektiğini unutmayın.

