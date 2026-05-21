İçişleri Bakanlığı, Hayat 112 Acil ismi verilen yeni uygulamasını duyurdu. Bu mobil uygulama, Türkiye’nin dijital ihbar platformu olacak.

Artık birçok insanın hayatının önemli bölümü mobil uygulamalarda geçiyor. Şimdi ise Türkiye’de çok faydalı olabilecek bir uygulama tanıtıldı. İçişleri Bakanı’nın duyurusuyla “Hayat 112 Acil” ismi verilen ihbar uygulaması resmen duyuruldu.

Hayat 112 Acil uygulaması, Türkiye’nin dijital ihbar platformu olarak nitelendiriliyor. 112 acil telefon numarasının mobil uygulama versiyonu olarak nitelendirebiliriz. Böylece telefonunuzdan acil durumlarda ihbarda bulunabileceksiniz.

Hayat 112 Acil uygulaması, tüm ihbarları tek çatı altında topluyor

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi tarafından yapılan açıklamalara göre Hayat 112 Acil uygulaması, tüm ihbarları tek bir çatı altında toplayan bir mobil uygulama olarak kullanıma sunuluyor. Açıklamaya göre vatandaşlar, uygulama üzerinden sesli ve görüntülü 10 saniyelik videolarla ihbarda bulunabilecek.

Çiftçi, uygulamadaki en büyük amacın vatandaşın acil servislere ve devlete en hızlı şekilde ulaşabilmesini sağlamak olduğunu belirtti: “Geçmişte tüm acil çağrı numaralarını 112 çatısı altında toplayarak ülkemizde tarihi bir dönüm noktasına imza atmıştık. Bugün bu başarıyı vizyoner bir adımla taçlandırıyor ve yeni nesil dijital kalkanımız 'HAYAT 112 Acil' uygulamasını gururla hizmete sunuyoruz.”

Uygulamayla birlikte 112 Acil Çağrı Merkezi yalnızca bir sesli telefon hattı olmaktan çıkacak ve aynı zamanda fotoğraf ve video paylaşılabilen akıllı bir platforma dönüşecek. Uygulamanın Android ve iOS için sunulacağını belirtelim. Uygulama mağazalarına yakında ekleneceği aktarılmış.

Nasıl özellikleri olacak?

Ana bölüm tahmin edebileceğiniz gibi İlk Yardım İhbarı için olan bölüm. Acil durumlarda buraya 10 saniyelik video ekleyerek ihbarda bulunabiliyor. Tek tuşla adresinizi konumunuzu paylaşabilmeniz de büyük avantaj sağlıyor.

Bir diğer önemli özellik ise doğal afetler için sunulan işlevler. Bir kullanıcı, doğal afet sonucunda enkaz altında kalırsa yetkililere uygulama üzerinden enkaz olduğunu belirten mesaj gönderebilecek. Öte yandan okullarda yaşanabilecek şiddet olaylarına karşın öğretmenlerin “Okul Acil” isimli özelliği kullanabileceği ve ekipleri hızlıca bilgilendirebileceği aktarılmış.