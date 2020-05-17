Geçtiğimiz mart ayında 100 milyon satış sayısına çok yaklaşan Resident Evil serisi, Resident Evil 2 Remake ve Resident Evil 3 ile birlikte 100 milyonu geçti. Serinin yapımcısı Capcom, paydaşlarının beklentilerini karşılamaya devam edeceğini söyledi.

İlk kez 1996 yılında piyasaya sürülen ve o günden bu yana hem oyun severlerin hem de uyarlamalarıyla birlikte sinema severlerin büyük beğeniyle takip ettiği Resident Evil serisiyle ilgili önemli bir istatistik paylaşıldı. Geçen 31 Mart'ta, oyunun yapımcısı Capcom, Monster Hunter'ın toplamda 63 milyon, Street Fighter'ın 44 milyon ve Resident Evil serisinin tüm oyunlarının toplamda 98 milyon sattığını açıklamıştı.

Mart ayının sonunda 100 milyon barajının çok az altında kalan Resident Evil, görünen o ki bu sınırı geçmiş durumda. Resident Evil 2 Remake'in devam eden satış grafiği (tek başına 6,5 milyon sattı) ve Resident Evil 3'ün yakın zamandaki başarısı (yayınlandığı nisan ayından bu yana 2 milyon kopya sattı) ile birlikte Resident Evil serisi 100 milyon bandını geçmeyi başardı.

Capcom, aynı şekilde devam edecek

Konu hakkında bir açıklama yapan Capcom, 'paydaşlarının tüm beklentilerini karşılamaya sıkı sıkıya bağlı olduğunu' söyledi. Şirket, 'hayli eğlenceli oyun oynama deneyimi yaratmak için endüstride lider olduğu oyun geliştirme kapasitesini kaldıraç olarak kullanmaya' devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Capcom, yakın zamanda oyunun karakterlerinden Nemesis'in Resident 3 Remake'teki çalışma biçimini, Resident Evil 4'e referans için değiştirdiğini açıklamıştı. Resident Evil 3 remake ekibi, PlayStation Blog gönderisinde Nemesis'in Resident Evil Resistance çoklu oyuncu deneyimine gelişini duyurmak için, Nemesis'in neden 1999 PSone orijinalde yapamadığı bazı şeyleri yapabildiğini açıkladı.

Oyun sektöründe bir korku serisi olarak yıllardır varlığını sürdüren Resident Evil, çıkış yaptığı 22 Mart 1996 tarihinden beri defalarca kez oynandı ve çok yüksek satış rakamlarına ulaştı. Capcom tarafından geliştirilip dağıtımı yapılan oyun için ‘hayatta kalma korku oyunu’ isimli bir terim bile üretildi. Oyunun, sevilen korku filmlerinden ilham almış gibi görünen hikâye anlatımına, Schlocky türü korku denilen ve benzersiz olarak nitelendirilen tarz eşlik etti.