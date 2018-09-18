Avengers 4 için sinema salonlarını ısıtacak olan Captain Marvel filmine ait ilk fragman yayınlandı.

2019 yılı, Marvel hayranları için fazlasıyla heyecanlı geçecek. Zira Captain Marvel ile başlayacak aksiyon, macera ve gerilim şöleni, Avengers 4 ve Spider-Man 2 ile devam edecek. Avengers: Infinity War ile sinema salonlarını sallayan Marvel, Avengers 4’ün en önemli parçalarından biri olacak Captain Marvel karakterinin solo filmi olan Captain Marvel’ın ilk fragmanını yayınladı.

Captain Marvel’ın Blockbuster’a düşmesiyle başlayan fragmanda Samuel L. Jackson ve Clark Gregg’i genç Nick Fury ve Phil Coulson olarak görüyoruz. Captain Marvel filmi, Avengers 4 için hem ortamı ısıtmış olacak, hem de Marvel Sinematik Evreni’nin en güçlü karakteri olan Captain Marvel’ın, Thanos’un soykırımına nasıl ‘engel’ olacağının ipuçlarını sağlayacak.

Captain Marvel’ın etkileyici fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.