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İlk Araba Olarak Gözünüz Kapalı Alabileceğiniz 2. El Modeller

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İlk otomobilinizi seçerken sadece fiyatına değil, uzun vadede çıkaracağı masraflara da dikkat etmeniz gerekiyor. İşte hem kullanımı kolay hem de yıllar boyunca üzme ihtimali düşük modeller...

İlk Araba Olarak Gözünüz Kapalı Alabileceğiniz 2. El Modeller
Deniz Şen Deniz Şen /

İlk otomobil heyecanı bambaşkadır. Ancak bu heyecana kapılıp sadece görünüşü hoşunuza giden bir aracı almak, kısa süre sonra yüksek bakım faturaları ve beklenmedik arızalarla karşılaşmanıza neden olabilir. Bu yüzden ilk araç seçiminde dayanıklılık, parça maliyeti ve ikinci el piyasası gibi kriterleri göz önünde bulundurmak büyük önem taşıyor.

Biz de bu farklı bütçelere hitap eden, yıllardır güvenilirliğiyle kendini kanıtlamış ve yeni sürücüler için kullanımı kolay modelleri bir araya getirdik. Eğer ilk otomobilinizi almaya hazırlanıyorsanız, karar vermeden önce bu seçeneklere mutlaka göz atmanızda fayda var.

İçerikten Görseller

İlk Araba Olarak Gözünüz Kapalı Alabileceğiniz 2. El Modeller
Yeni Renault Clio
Toyota Yaris Hybrid
Toyota Corolla Hybrid
Hyundai i20 +2

Renault Clio

Yeni Renault Clio

İlk kez otomobil kullanacaklar için kompakt boyutlar büyük avantaj sağlıyor. Renault Clio da dar sokaklarda ve park sırasında sürücüyü yormayan yapısıyla öne çıkıyor. Ayrıca bir sonraki arabanıza geçiş yapmak istediğiniz zaman Clio'nun güçlü piyasası sayesinde çabuk satabilirsiniz.

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Toyota Yaris

Toyota Yaris Hybrid

Şehir içi kullanım denildiğinde Toyota Yaris en başarılı seçeneklerden biri olarak gösteriliyor. Küçük boyutları sayesinde park etmek oldukça kolay olurken, dayanıklı motor yapısı sayesinde kullanıcılarını uzun yıllar boyunca memnun edebiliyor. Özellikle otomatik şanzımanlı versiyonları, ilk araba olarak çok fazla tercih ediliyor.

Toyota Corolla

Toyota Corolla Hybrid

Benzinli ve dizel motor seçeneklerinin yanı sıra sağlam mekanik yapısıyla dikkat çeken model, düzenli bakımları yapıldığı sürece yüksek kilometrelerde bile sorunsuz şekilde kullanılabiliyor. Parça bulunabilirliğinin yüksek olması, servis ağının yaygınlığı ve ikinci elde kolay alınıp satılabilmesi de Corolla'nın en büyük avantajları arasında yer alıyor.

Hyundai i20

Hyundai i20

Hyundai i20, son yıllarda hem tasarımı hem de sunduğu donanımla dikkat çeken modeller arasında yer alıyor. Yedek parça maliyetlerinin makul seviyelerde olması ve yaygın servis ağı, modeli ilk otomobil için cazip hale getiriyor.

Volkswagen Polo

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Kompakt sınıfın en başarılı temsilcilerinden biri olan Volkswagen Polo, kaliteli sürüş hissi ve sağlam gövde yapısıyla dikkat çekiyor. Düzenli bakımları yapılmış bir Polo, uzun yıllar güvenle kullanılabilecek modeller arasında bulunuyor. Ancak satın almadan önce DSG şanzıman ve motor seçeneğine göre detaylı ekspertiz yaptırılması büyük önem taşıyor.

Suzuki Swift

Suzuki Swift

Ekonomik yakıt tüketimi, hafif yapısı ve düşük bakım maliyetleri sayesinde Suzuki Swift de ilk otomobil olarak değerlendirilebilecek seçeneklerden biri. Küçük boyutları şehir içindeki kullanımı kolaylaştırırken, mekanik yapısının dayanıklılığı da kullanıcıların beğenisini kazanıyor. Tek dezavantajı, ikinci el piyasasının rakiplerine göre daha yavaş olması.

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