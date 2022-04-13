Instagram'da gizli profillerin görüntülenmesini sağlayan yeni bir uygulama olan Stalk.to, yakında mobil uygulamasıyla çıkış yapacak. Platform, kullanıcılara kişisel veriler güvencesi verse de uygulamaya güvenip kişisel hesabınızla giriş yapmadan önce iki kere düşünmekte fayda var.

Merak edilen bir kişinin Instagram profiline bakıldığında profilin gizli olduğunu görmek, pek çok kişi için hayal kırıklığı olabiliyor. Fakat bugüne kadar geliştirilen pek çok üçüncü taraf araç, kullanıcılara kapalı profillerin kapılarını açma imkânı tanıdı. Bu araçlar arasına çok yakında ‘Stalk.to’ da katılıyor.

Tabii bu araçları anlatmaya geçmeden önce önemli bir uyarıda bulunmakta fayda var. Instagram özelinde ya da farklı bir platform için üretilen tüm üçüncü taraf yazılımlar, belirli düzeyde bazı güvenlik riski taşıyor olabilir ve bu nedenle bu tarz uygulamaları kullanırken kişisel hesabınız verine özel bilgilerinizin yer almadığı 'fake' hesaplar kullanmanızı tavsiye edebiliriz.

Gizli profilleri, gizli bir şekilde görüntülemek isteyenlere

Instagram’da gizli profillerin görüntülenmesini sağlamak amacıyla geliştirilen Stalk.to, gizli profilleri göstermenin yanı sıra profilinizi görüntüleyenleri de görmenizi sağlıyor. Uygulama, dilediğiniz gizli hesabı görüntüleme şansınızıysa ‘çok yüksek’ olarak nitelendiriyor. Gizli hesaplar görüntülenirken hangi profile baktığınız ya da hangi hikâyeyi izlediğinizin görülmemesi için de TOR ağına benzer bir yapı kullanılıyor.

Peki güvenlik sağlanıyor mu?

Stalk.to’yu kullanmak için uygulamaya bir Instagram hesabıyla giriş yapmanız gerekiyor. Aslında uygulamaya kişisel Instagram hesabınızla girmemeniz yönündeki tavsiyemiz de tam olarak bu sebepten kaynaklanıyor. Uygulamada herhangi bir veri sızıntısı olması halinde Instagram hesabınızın etkilenmemesi için 'fake' bir Instagram hesabıyla giriş yapmak, hem uygulamayı kullanabilmenizi, hem de verilerinizin güvenliğinden emin olmanızı sağlayacaktır.

Stalk.to’nun açıklamasına göre verileriniz güvenle saklanıyor, hesabınız tehlikeye atılmıyor. Bilgilerinizin ele geçirilemeyeceği ya da hesabınızın el değiştirmesi gibi bir ihtimalin söz konusu olmadığı da belirtiliyor. Ayrıca yapılan işlemlerin Instagram tarafından izlenmesini zorlaştırmak için de ek bir güvenlik katmanı oluşturuluyor.

Tüm bunların yanı sıra Stalk.to, kullanıcılarına herhangi bir hesabın sizin adınıza izinsiz takip edilmeyeceğini, herhangi bir gönderinin beğenilmeyeceğini, gönderiye yorum yapılmayacağını, kişisel mesajlarınıza erişmeyeceğini, sohbet geçmişi, kişisel olarak yaptığınız tüm eylemlerin size özel olduğunu ve firmanın Gizlilik Bildirimi ile bu hakkınızı koruduğunu da beyan ediyor.

Kullanıcılar, tüm özelliklerden ücretsiz bir şekilde faydalanabildiği gibi dilerlerse ihtiyaçlarına yönelik paralı paketler de satın alarak abonelik oluşturabiliyorlar. Stripe destekli ödeme sistemleriyle yapılan abonelik sonrasında kullanıcı, paketini istediği zaman yükseltebiliyor ya da düşürebiliyor. Stalk.to, çok yakın zamanda mobil uygulamasını yayınlayacak.